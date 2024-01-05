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Bahçelievler'de İş Yeri Saldırısı: Silahlı Grup İş Yerini Basıp Darbetti - Son Dakika
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Bahçelievler'de İş Yeri Saldırısı: Silahlı Grup İş Yerini Basıp Darbetti

Bahçelievler'de bir grup, park tartışması yaşadığı kişinin iş yerini basıp darbederek silah doğrulttu. Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bahçelievler\'de İş Yeri Saldırısı: Silahlı Grup İş Yerini Basıp Darbetti
05.01.2024 - 10:00,
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BAHÇELİEVLER'de bir grup, park tartışması yaşadığı kişinin iş yerini basıp darbederek silah doğrulttu. 2 kişinin yaralandığı Saldırı anları ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarında 31 Aralık Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre kamyonet şoförü pizza dükkanının önüne gelerek aracını park etti. İş yeri sahibi Nazım Çınar'ın şoföre ne kadar duracağını sorması üzerine şoför Çınara sert sözlerle karşılık verdi. İkili kısa süre tartıştıktan sonra kamyonet şoförü yanında 6 kişi ile iş yerine tekrar geldi. Nazım Çınar ve bir çalışanı kalabalık grup tarafından tekme tokat darbedilmeye başlandı. Pizza dükkanında ellerine ne geçirdilerse iş yeri sahibine fırlatan grubun içerisinden bir kişi yanında bulunan silahı Çınara doğrultup tehdit etmeye başladı. Saldırganlar bir süre sonra iş yerinden çıkarak dükkanın önünde bulunan motosikletleri de yere düşürüp tekmeledi. Geldikleri araçlara binen saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı.

Saldırıda iş yeri sahibi ve bir çalışan yaralanırken polis ekipleri silahlı saldırganları yakalayarak polis merkezine götürdü. Saldırganların çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

Silahlı grubun pizza dükkanını basıp iş yeri sahibiyle bir çalışanı darbedip ortalığı dağıtmaları ve park halindeki motosikletlere zarar vermeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bahçelievler'de İş Yeri Saldırısı: Silahlı Grup İş Yerini Basıp Darbetti - Son Dakika
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