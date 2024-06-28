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Bahçelievler'de öğretmenler "Ben Bir Öğretmenim" isimli tiyatro oyununu oynadı

İSTANBUL - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Tiyatro Toplulukları Festivali kapsamında düzenlenen "Ben Bir Öğretmenim" isimli tiyatro oyunu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla sahnelendi.

Bahçelievler'de, Öğretmen Tiyatro Toplulukları Festivali çerçevesinde "Ben Bir Öğretmenim" isimli tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Bahçelievler Prof. Dr. Bahçelievler Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Öğretmenlerin yaşamından kesitlerin sunulduğu oyunda izleyiciler duygusal anlar yaşadı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerin kültür, sanat ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımlarını destekliyor. Bu neticede Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde öğretmenlerin tiyatro sanatına daha fazla ilgi göstermeleri ve öğretmen tiyatro topluluklarına sahne, kostüm ve danışmanlık desteği sağlamak amacıyla kurumsal iş birliğini sürdürülüyor. Her ilçede bir öğretmen tiyatro topluluğu oluşturulması amacıyla başlatılan girişimler sonucunda, altı ilçede öğretmenler tarafından tiyatro toplulukları kuruldu. Bu topluluklar, müdürlüğün koordinasyonunda hazırlıklarını tamamlayarak, bu yıl ilk kez düzenlenen Öğretmen Tiyatro Toplulukları Festivali'nde altı farklı oyunu sahneledi. Oyun sonunda oyuncular ve yönetmen sahneye çıkıp seyircileri selamladı. Bakan Tekin, oyuncular ve yönetmeni tebrik edip hediyelerini verdikten sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Oyun sonunda sahneye çıkan Bakan Tekin oyuncular ve oyunu yazan yönetmeni tebrik ettiğini dile getirerek "Öğretmen arkadaşlarımızın böyle bir etkinlik yapması beni çok mutlu etti. Senaryodaki ifadelerin tamamı gerçek. İnşallah böyle güzel oyunlar devam eder" ifadelerini kullandı.