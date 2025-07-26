Bahçelievler'de polise ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de polise ateş açan şüpheli yakalandı

26.07.2025 17:46
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M.E.E, polis ekiplerine ateş açtıktan sonra bir iş yerinde yakalandı. Emniyette işlemleri sürüyor.

Bahçelievler'de "dur" ihtarında bulunan polis ekibine silahla ateş açtıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı.

Hürriyet Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahibiyle gece saatlerinde tartışma yaşayan M.E.E, silahla çevreye ateş açtı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, elindeki tabancayla sokakta bekleyen şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Uyarıyı dikkate almayan şüpheli, silahla polislere doğru ateş açtıktan sonra kaçarak bir pastaneye girdi. Polis ekipleri, M.E.E'yi saklandığı iş yerinde yakaladı. ???????Üzerindeki pompalı tüfek ile tabancaya el konulan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheli M.E.E, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Bu arada, şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de polise ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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