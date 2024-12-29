Bahçelievler'de Silahlı Saldırı

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Bahçelievler'de bir şüphelinin kulübede oturan kişiye silahla ateş açması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Merkez Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 14 Aralık'ta, iş yerinin önündeki kulübede oturan H.Ç'ye, şüpheli bir kişi yaklaşarak silahla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, saldırıda H.Ç'ye mermi isabet etmediği tespit edilirken, kırılan camlarının yüzünü kesmesi nedeniyle yaralandığı anlaşıldı.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli K.H'yi16 Aralık'ta olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Yapılan araştırmada, şüpheli K.H'nin, daha önceden H.Ç. ile yaşadığı tartışma nedeniyle olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma" suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Öte yandan, zanlının kulübeye ateş ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.