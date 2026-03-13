Bahçelievler'de Soygunun Ardından 7 Tutuklama - Son Dakika
13.03.2026 23:09
Kuyumcukent'teki 24 milyon liralık soygunda 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

BAHÇELİEVLER'de bulunan Kuyumcukent'te, Kapalıçarşı'daki bir bankaya sevk edilmek üzere hazırlanan yaklaşık 24 milyon liranın silahlı kişiler tarafından gasbedilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 120 mermi ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sosyal medyada paylaşılan soygun görüntülerini cep telefonlarından birbirlerine 'Yakalanmak için küçük sebepler' notuyla gönderdikleri tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 10 Mart'ta Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan Kuyumcukent'te meydana geldi. Kapalıçarşı'daki bir bankaya sevk edilmek üzere hazırlanan para dolu çuvallar, ellerinde uzun namlulu silah bulunan kişiler tarafından gasp edildi. İki ayrı otomobille olay yerine gelen şüpheliler, güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirdikten sonra içinde yaklaşık 24 milyon lira bulunan 6 çuvalı araçlarına yükleyerek hızla olay yerinden kaçtı. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

ÖNCE OLAYDA KULLANILAN OTOMOBİL BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin biri kiralık, diğeri kendilerine ait ve sahte plakalı iki otomobil kullandıkları belirlendi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olay sırasında kaza yaptığı belirlenen araçlardan birini Bağcılar'da bir tamirhanede buldu.

8 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Polis, İstanbul'un Bağcılar, Esenyurt, Başakşehir, Bahçelievler, Şişli, Çatalca, Gaziosmanpaşa ve Ataşehir ilçelerinde önceden belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde, otomobillerinde ve motosikletlerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 120 mermi, 236 uyuşturucu hap ile satışa hazır halde 76 paket esrar ele geçirildi.

SOYGUN GÖRÜNTÜLERİNİ BİRBİRLERİNE GÖNDERDİLER

Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri ve 'Bizim soygunla bir ilgimiz yok' dedikleri öğrenildi. Ancak soruşturma sırasında şüphelilerin sosyal medyada paylaşılan soygun görüntülerini birbirlerine gönderdikleri ortaya çıktı. Mesajların altına 'Yakalanmak için küçük sebepler' yazdıkları tespit edildi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 23:23:44. #7.13#
