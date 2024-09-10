Bahçelievler'de Silahlı Tartışma: Bir Ölü

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Bahçelievler'de sokakta yürürken tartıştığı şüpheli tarafın silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Şirinevler Mahallesi'nde, dün gece kız arkadaşıyla sokakta yürüyen Burak Sadri I. ile T.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahını alıp tekrar olay yerine gelen T.S, Burak Sadri I'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Burak Sadri I'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından silahını çekerek trafiği durduran ve çevreye bağıran şüpheli, polislerce kısa sürede gözaltına alındı.

Bacağından yaralı olduğu tespit edilen zanlı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Polisin incelemesinde, şüpheli T.S. ile olayda hayatını kaybeden Burak Sadri I. ve yanındaki kız arkadaşı M.K'nin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elindeki silahla trafiği durdurduğu ve polis ekiplerince gözaltına alındığı anlar yer aldı.