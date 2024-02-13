Bahçelievler\'de bir kişinin evini tehditle aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 5 sanığın yargılanması devam ediyor

Bahçelievler'de bir kişinin evini tehditle aldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Mehmet Ali Aslan'ın da (Ağca) aralarında bulunduğu 5 sanığın "yağma" suçundan yargılanmalarına devam edildi.
Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, müşteki Gökhan Soylu ile aynı iş yerinde çalıştığını belirterek, pazarcılık yapan sanıklardan Muhittin Erdal'ın müşteki ile ticaret yaptığını, işleri bozulunca da borçlarından dolayı Gökhan Soylu'ya çek verdiğini anlattı.
Çekler ödenmeyince Erdal'ın üzerine olan daireleri Gökhan Soylu'ya devrettiğini aktaran tanık Gülmedi, Soylu'nun da dairelerin parasını ödediğini belirtti.
Daireleri geri almak isteyen sanıklarla Mehmet Ali Aslan'ın Bakırköy'deki ofisinde buluştuklarını dile getiren tanık Gülmedi, "Sanıkların tehditkar tavırları vardı. Mehmet Ali Ağca da bu görüşmede vardı. Mehmet Ali Ağca elini masaya vurarak Gökhan Soylu'ya, 'Sen zenginsin bu adamların dairesini vereceksin, senin çocuğun var, yerlerini biliyorum.' dedi. Üzerimize yürüdü. İlerleyen günlerde Soylu'dan tapuyu aldılar. Mehmet Ali Ağca tapu alındığı gün Gökhan Soylu ve beni arabasına aldı. Bize 'İnin hiç kimseye bir şey söylemeyin.' dedi. Bizim elimizden çekleri de aldılar. Aradan bir hafta geçtikten sonra Gökhan şikayetçi oldu." ifadelerini kullandı.
Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Ahmet Çetin hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.
İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden sanıkların birden fazla kişi ile yağma suçunu işledikleri belirtiliyor.
İddianamede, sanıklar Mehmet Ali Aslan (Ağca), Reyhan Erdal, Muhittin Erdal, Gökhan Erdal ve Ahmet Çetin'in "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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