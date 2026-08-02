Bahçelievler'de Trafik Kazası Yangın Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler'de Trafik Kazası Yangın Çıkardı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bahçelievler'de otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yangın çıktı. İtfaiye müdahale etti.

İstanbul Bahçelievler'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde ilerleyen 35 ACC 352 plakalı otomobil ile 34 VF 3219 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü, kazada yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Küçükçekmece istikametinde araç yoğunluğu yaşandı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Bahçelievler, İstanbul, İtfaiye, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Trafik Kazası Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı Beykoz’da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fas’tan İspanya’nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı Fas'tan İspanya'nın yönetimindeki Sebte kentine geçen göçmenler yaşadıklarını anlattı
Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı Bursa’da ev yangını: Oğlunun ölüm haberini alan babanın feryadı yürek dağladı
A101’in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA’yı resmen satın aldı A101'in sahibi Aydın Grup, CarrefourSA'yı resmen satın aldı
Altay’a kayyum atanıyor Altay’a kayyum atanıyor

08:55
Trabzonspor’dan futbol dünyasını sarsacak transfer Mohamed Salah geliyor
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor
08:44
62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
62 yaşındaki Hülya Avşar bikinili paylaşımıyla dikkat çekti
08:37
125 yıllık köklü Türk bankası ABD’li şirkete satıldı
125 yıllık köklü Türk bankası ABD'li şirkete satıldı
08:11
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif Şüpheli emniyete böyle getirildi
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklif! Şüpheli emniyete böyle getirildi
07:56
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor Bu kez Pendik’te kaydedildi
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi
07:52
Trump geri adım attı İran saldırıları son anda durduruldu
Trump geri adım attı! İran saldırıları son anda durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 09:04:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Trafik Kazası Yangın Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.