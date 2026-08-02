Bahçelievler'de Trafik Kazası Yangın Çıkardı
İstanbul Bahçelievler'de otomobilin hafif ticari araçla çarpışması sonucu yangın çıktı. İtfaiye müdahale etti.
İstanbul Bahçelievler'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde ilerleyen 35 ACC 352 plakalı otomobil ile 34 VF 3219 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü, kazada yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Küçükçekmece istikametinde araç yoğunluğu yaşandı.
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