Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Bahçelievler\'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Bahçelievler'de Şirinevler'deki bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 7,2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,5 kilogram uyuşturucu ve imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Bahçelievler'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Şirinevler'deki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda, S.I. (38), A.M. (19), G.I. (20) ve M.M. (29) gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda 7,2 kilogram sentetik uyuşturucu, 2,5 kilogram uyuşturucu, imalatta kullanılan katkı maddesi, beze emdirilmiş narkotik madde, tüp ve elek, 5 cep telefonu, 14 bin 300 lira ile 118 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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