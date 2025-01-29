Bahçelievler'de Yapı Yıkımı Sırasında Duvarsız Daire İfşa Oldu - Son Dakika
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Bahçelievler'de Yapı Yıkımı Sırasında Duvarsız Daire İfşa Oldu

Bahçelievler\'de Yapı Yıkımı Sırasında Duvarsız Daire İfşa Oldu

Bahçelievler'de bir binanın yıkımı sırasında bitişik apartmanın eksi 1'inci katındaki dairenin duvarlarının olmadığı anlaşıldı. İnşaat şirketi mağduriyetin giderileceğini duyurdu.

29.01.2025 15:53  Güncelleme: 15:58
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Bahçelievler'de bir binanın yıkımı sırasında, bitişiğindeki apartmanın eksi 1'inci katındaki dairenin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Yan binanın kendi duvarlarını kullandığını söyleyen inşaat şirketinin sahibi Fatih Lacin, "Burada aslında; yan taraftaki binanın, dükkanının, üç daireye çevrilmesi, orada ise kendi duvarlarını kullanmayıp, duvar örmeyip, bizim mevcut binamızın duvarına yaslamaları ve alçıpan plaka çekip bizim duvarımızı kendi duvarları gibi kullanmışlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz burada. Önemli olan insanların mağdur olmaması, bu mağduriyeti gideriyoruz" ifadelerini kullandı.

Olay, Bahçelievler Siyavuşpaşa'da dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir apartmanın yıkımına başlandı. Bina ekipler tarafından yıkılırken, bitişiğinde bulunan 5 katlı apartmanın eksi 1'inci katındaki dairenin duvarının olmadığı anlaşıldı. Yan binanın duvarının olmadığını farkeden kepçe operatörü hemen çalışmayı durdurdu. Yan binanın eksi 1'inci katındaki daire duvarsız kaldı.

Bunun üzerine yıkımı gerçekleştiren inşaat şirketi, daire sahiplerinin mağdur olmaması için binaya yeniden duvar örmeye başladı.

'BİZİM DUVARIMIZI KENDİ DUVARLARI GİBİ KULLANMIŞLAR'

Kentsel dönüşümü gerçekleştiren inşaat şirketinin sahibi Fatih Lacin, "Biz buranın inşaatına başlayıp hafriyatımızı aldığımızda, bir odanın duvarının sökülme durumu oldu. Şöyle bir durum var burada aslında; yan taraftaki binanın, dükkanının, üç daireye çevrilmesi, orada ise kendi duvarlarını kullanmayıp, duvar örmeyip, bizim mevcut binamızın duvarına yaslamaları ve alçıpan plaka çekip bizim duvarımızı kendi duvarları gibi kullanmışlar. Biz burada hafriyata başlarken, tabii ki kendi duvarımızı çektiğimizde bu durum yaşandı. Biz elimizden geleni yapıyoruz burada. Önemli olan insanların mağdur olmaması, bu mağduriyeti gideriyoruz. İnşallah bundan sonra yapılacak inşaatlarda, bitişik nizamda müteahhitler buna dikkat ederse çok seviniriz" dedi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İnşaat, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Yapı Yıkımı Sırasında Duvarsız Daire İfşa Oldu - Son Dakika

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