Bahçelievler'de Yıkımda Çökme Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler'de Yıkımda Çökme Olayı

Bahçelievler\'de Yıkımda Çökme Olayı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi, bitişikteki apartman hasar gördü.

BAHÇELİEVLER'de kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında çökme meydana geldi. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bitişikteki apartmanın bazı dairelerinin duvarları yıkıldı. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüme giren 6 katlı binanın yıkımı sırasında kısmi çökme yaşandı. Çökme sonucu beton bloklar bitişikte bulunan apartmanın üzerine devrildi. Bitişikteki apartmandaki bazı dairelerin duvarları zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, acil sağlık ve belediye ekipleri geldi. Apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Ekiplerin çalışmaları sürerken, zarar gören apartmanla ilgili henüz kesin bir karar alınmadığı öğrenildi. Öte yandan binanın çöktüğü anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

'2 DAKİKA ARAYLA ÖLÜMDEN DÖNDÜM'

Çökme sırasında 9 yaşındaki oğluyla evde oturan Feride Önal, "Bu binada oturuyorum. 3 haftadır bu inşaatı çekiyoruz. Yıkımın riskli olduğunu söylediler. Eve girmememizi söylediler. Bugün için '15.30'a kadar eve girmeyin' dediler. Yıkımın normalde bitmesi gerekirken bina 17.30'da üzerimize yıkıldı. O sırada evde oturuyordum. 2 dakika arayla ölümden döndüm. Komple evimin duvarı gitti. 'Dur' dememe rağmen durmadılar. Binadan zor çıktık. Depremden daha kötü şekilde sarsıldık. Evimin içi tamamen hasar görmüş durumda" dedi.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Yıkımda Çökme Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Konya’da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü Konya'da Bıçaklı Saldırı: Bir Ölü
Ayva ağacı tartışması kanlı bitti Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü Ayva ağacı tartışması kanlı bitti! Yeğeni amcasını başından vurarak öldürdü
Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya’nın “işgal altındaki Golan Tepeleri’nde İsrail egemenliğini tanıyan“ kararını kınadı Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın "işgal altındaki Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyan" kararını kınadı
“Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında “Demirtaş’ın durumu belirsiz” sözlerine Feti Yıldız’dan yanıt: Yasa kapsamında
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP’nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ayrıldığı CHP'nin WhatsApp grubuna yeniden eklendi

20:47
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil’den çıktı
Çocuk tişörtünde Hristiyanlık propagandası: Yazılanlar İncil'den çıktı
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
20:09
Giresun’da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
Giresun'da anneleri ile sel sularına kapılan iki kız kardeşin cansız bedenleri bulundu
19:53
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi Adli işlem başlatıldı
Sapkın hedeflerini açıkça duyuran grup emniyeti harekete geçirdi! Adli işlem başlatıldı
19:31
Cansever’in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı
Cansever'in vasiyeti yerine getirildi: Son yolcuğuna Makedonya’da uğurlandı
18:12
Trump’tan garip bir İran çıkışı daha: Allah’a hamdolsun ki..
Trump'tan garip bir İran çıkışı daha: Allah'a hamdolsun ki..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 00:23:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Yıkımda Çökme Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.