Bahçelievler Meclisinde CHP Tartışması

Bahçelievler Belediye Meclisinde, 4 CHP'li üyenin aynı zamanda Beşiktaş Belediyesinde maaşlı olarak çalıştığı iddiası tartışıldı.

Bahçelievler Belediye Meclisi temmuz ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Hakan Bahadır başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, belediyenin 500 milyon lira borçlanma gündem maddesi üzerine söz alan CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan, belediyenin bütçe disiplininin sağlanması, tasarruf edilerek kaynak oluşturulması gerektiğini belirterek, "Biz sadece burada limitini tanımlıyoruz. 300 milyonluk bir meblağla tanımlamış olduk. Belediye 500 milyon borçlanma limiti istedi. Meclisimiz, CHP grubumuz ve AK Parti grubumuz 300 milyonluk limiti tanımlamış oldu." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Yasin Özdemir ise "Biz de bu komisyonda bu 500 milyon bedel yerine tüm gruplarla anlaşarak 300 milyon liralık yetkinin verilmesinde hemfikiriz." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 2018'de 26 milyarlık bir borcu olduğunu belirterek, "Büyükşehir 1000 kat borçlanmış rahmetli Kadir abiden, Mevlüt beyden sonra. Ne yapmış, ortada bir şey yok." ifadesini kullandı.

"Ya Allah aşkına siz ne diyorsunuz, şurada 4 CHP'li meclis üyesi Beşiktaş Belediyesinden para alıyor." diyen Bahadır, şunları söyledi:

"Meclise geliyorlar ya, utanın. Danışman ne demek biliyor musunuz? Bir şeyi danışırsın. Belediye başkanı hadi danıştı, danışmanlık ücretini fatura keser şirketi. Biraz vicdanlı olun. 4 CHP'li meclis üyesi buraya gelecek, ilçe başkanı 'yok' diyor oradan ama burada grup başkanvekili 'Evet, haberimiz vardı.' diyor. Ben CHP'nin ilçe başkanına mı inanayım, grup başkanvekiline mi inanayım? Kendi aranızda bölünmüş, birbirinizi yiyorsunuz. CHP'li meclis üyeleri Beşiktaş Belediyesinin bankamatik işçileriyken bunu deme erdemi olması lazım. 100-200 bin lira maaş alıyorlar oradan. Aldığınızı biliyoruz, aldığını kabul ediyorsun, konuşma ya. CHP'li meclis üyeleri bu belediyede hala görev yapıyorsa, Beşiktaş Belediyesinde bankamatik işçisi olarak, her toplantıda söyleyeceğim. Sizi artık halka şikayet edeceğiz. Büyükşehirden para alanları bilmiyor muyuz biz."

CHP Grup Başkanvekili Gencay Özcan, Bahadır'ın konuşmasına tepki gösterdi. Ardından CHP'li iki meclis üyesi ile Bahadır arasında sözlü tartışma çıktı.

Bahadır, güvenlik görevlilerinin içeriye çağrılmasını istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine toplantıya ara verildi.