Bahçelievler Yaz Festivali\'nde Koray Avcı Coşkusu

BAHÇELİEVLER Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Festivali kapsamında sanatçı Koray Avcı sahne aldı. Milli Egemenlik Parkı'nı dolduran vatandaşlar, sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendirdi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yaz Festivali, Koray Avcı konseriyle binlerce vatandaşı aynı meydanda buluşturdu. Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen konserde yaz akşamının coşkusunu yaşayan vatandaşlar, Koray Avcı'nın sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

Konser öncesinde sahneye çıkan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Belediyesi'nin yalnızca yol, park ve bina yapan bir belediye olmadığını belirterek; kültürün, sanatın ve sosyal hayatın güçlü olduğu bir ilçe oluşturmak için çalıştıklarını söyledi. Yaz festivalleri, konserler ve açık hava sinemalarıyla komşuları bir araya getirmeyi önemsediklerini ifade eden Bahadır, "Biz büyük bir aileyiz. Hep birlikte Bahçelievler'iz" dedi.

Konuşmasında sosyal belediyecilik çalışmalarına da değinen Bahadır, 'Bi Ekmek' projesiyle Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeğini 10 TL'den vatandaşlara ulaştırdıklarını aktardı. Ayrıca Bahçelievler Semt Lokantası'nda 4 çeşit yemeği 55 TL'ye sunduklarını ifade eden Bahadır, Türkiye'nin en uygun fiyatlı yemek hizmetlerinden birini verdiklerini söyledi.

Eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini anlatan Bahadır, geçtiğimiz yıl ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 60 bin öğrenciye kişi başı 1.200 TL kırtasiye desteği sağladıklarını dile getirdi. Yeni eğitim öğretim yılı için de müjde veren Bahadır, bu yıl aynı eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrencilere kişi başı 1.500 TL kırtasiye desteği verileceğini açıkladı.

Konuşmasının ardından sahneye çıkan Koray Avcı, sevilen şarkılarını Bahçelievlerliler için seslendirdi. Yaklaşık iki saat süren konser boyunca vatandaşlar şarkılara cep telefonu ışıklarıyla eşlik ederken, festival alanında renkli görüntüler oluştu.

Ailelerin, gençlerin ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği konser, büyük coşku içinde tamamlandı. Bahçelievler Belediyesi'nin yaz boyunca konserler, açık hava sinemaları ve çeşitli kültürel etkinliklerle vatandaşları buluşturmaya devam edeceği belirtildi.