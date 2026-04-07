Bahçeli\'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında hem açıklamalarıyla hem de taktığı aksesuarlarla gündeme geldi. Bahçeli’nin kürsüye çıkarken tercih ettiği yüzük ve rozet, taşıdığı sembolik anlam nedeniyle dikkatleri üzerine çekti.

YÜZÜKTE HUD SURESİ’NDEN AYET YER ALDI

Bahçeli’nin parmağındaki yüzükte, “London Blue Topaz” olarak adlandırılan özel kesim bir topaz taşı kullanıldı. Orta ve koyu tonlarıyla dikkat çeken mavi renkli taşın etrafına Hud Suresi’nin 112. ayetinde yer alan “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ifadesi Türkçe olarak işlendi.

Yüzüğün tasarımında, ayet metni taşın çevresinde dairesel bir form oluşturacak şekilde konumlandırıldı. Bu detay, tasarıma hem estetik hem de manevi bir derinlik kazandırdı. Yüzüğün yan yüzeylerinde ise aynı ayet, hat sanatı estetiğiyle kabartma (rölyef) tekniği kullanılarak işlendi. Ayrıca yan kısımlar, mıhlama tekniğiyle yerleştirilen London Blue Topaz taşlarla süslendi.

MAVİ TOPAZ TAŞININ SEMBOLİK ANLAMI

Kuyumculukta “sadakat mücevheri” olarak bilinen topaz taşının London Blue tonunun, bilgi ve bilgelik enerjisini temsil ettiğine inanılıyor. Bahçeli’nin tercih ettiği bu taşın, güçlü bir sembolik anlam taşıdığı değerlendiriliyor.

ROZETE DE AYNI AYET İŞLENDİ

Bahçeli’nin yakasında taşıdığı rozet de yüzükle uyumlu şekilde tasarlandı. Oval formdaki rozette, yine Hud Suresi’nin 112. ayeti Türkçe olarak ve hat sanatı üslubuyla işlendi. Rozette kullanılan yazılar, özel mine işçiliğiyle renklendirildi. Mine tonunun, yüzükteki London Blue Topaz taşın rengiyle uyumlu olması dikkat çekti.