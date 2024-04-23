Bahçesaray'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Bahçesaray'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Bahçesaray\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düzenlenen törenle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Törende, öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikler izlendi ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

23.04.2024 18:09
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Bahçesaray Spor Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Kaymakam Onur Alimoğlu, yaptığı konuşmada, milli bağımsızlığın, demokrasinin ve Cumhuriyetin öncüsü ve güvencesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104. yıl dönümünü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadığını söyledi.

"Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulmasıyla taçlanmış, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmiştir." diyen Alimoğlu, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz ve hedefimizdir."

Törende, öğrenciler tarafından düzenlenen etkinlikler ilgiyle izlendi.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA

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