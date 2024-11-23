Bahçeşehir Koleji, 30. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, 30. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Bahçeşehir Koleji, 30. Yıl Dönümünde Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Bahçeşehir Koleji, kuruluşunun 30. yıl dönümünü 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Anıtkabir ziyaretiyle kutladı. Yaklaşık bin öğretmen ve öğrenci, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkarak minnetlerini sundu.

23.11.2024 11:16  Güncelleme: 11:17
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KURULUŞUNUN 30'uncu yıl dönümünü kutlayan Bahçeşehir Koleji, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzuruna çıkarak minnetlerini sundu.

Bahçeşehir Koleji, kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, yaklaşık bin öğretmen ve öğrenciyle Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan ziyarette Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ Anıtkabir Özel Defteri'ne "Başöğretmenimiz olarak size minnetimizi sunmak üzere huzurunuzdayız" yazdı.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bin kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahını ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e giriş yapan grup, Atatürk'ün manevi huzuruna çıktı. Genel Müdür Özlem Dağ'ın mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşu gerçekleştirildi.

'MİNNETİMİZİ SUNMAK İÇİN BURADAYIZ'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Cumhuriyetimizin Aziz Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün, Bahçeşehir Koleji olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarken, Başöğretmenimiz olarak size minnetimizi sunmak üzere huzurunuzdayız. Bahçeşehir Koleji olarak tam 30 yıldır, attığımız her adımda, size olan bağlılığımızı ve değerlerinizi yaşatma sorumluluğunu hissediyoruz. Açtığınız aydınlık yolda kararlılıkla ilerliyor; eğitimin gücüne olan inancınızı öğrencilerimize aşılıyoruz. Öğrencilerimize tıpkı sizin arzu ettiğiniz gibi, aklın ve bilimin yolunda yürümeyi öğretiyor; onları, dünyanın her köşesinde farklı kültürlerle bir arada yaşamayı bilen, adalet, eşitlik ve hoşgörü değerlerini benimseyen bireyler olarak geleceğe hazırlıyoruz. Bize yol gösteren fikirleriniz ve değerleriniz ışığında, emanetinize sadık kalacağımıza söz veriyor, sizi her daim sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji, 30. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçeşehir Koleji, 30. Yıl Dönümünde Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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