Bahçeşehir Koleji Öğrencileri, Uluslararası Üniversitelere Kabul Edildi - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji Öğrencileri, Uluslararası Üniversitelere Kabul Edildi

Bahçeşehir Koleji Öğrencileri, Uluslararası Üniversitelere Kabul Edildi

Bahçeşehir Koleji öğrencileri, çevre ve sağlık projeleriyle Stanford ve Johns Hopkins üniversitelerine tam burslu olarak kabul edildi. Öğrenciler, hazırladıkları yenilikçi projelerle dikkat çekti.

25.12.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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BAHÇEŞEHİR Koleji öğrencileri, çevre ve sağlık projeleriyle Stanford ve Johns Hopkins üniversitelerine kabul edildi. İklim değişikliği ve sağlık teknolojileri alanında hazırladıkları yenilikçi projelerle dikkat çeken iki öğrenci, Stanford ve Johns Hopkins üniversitelerine tam burslu olarak eğitim görecek.

Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Emine Bengisu Gökçe Johns Hopkins Üniversitesi'nden, Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Beyza Kaya, Stanford Üniversitesi'nden tam burslu olarak kabul aldı.

Öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, öğrenci odaklı eğitim anlayışının bu başarıda önemli bir rol oynadığını vurguladı. Dr. Aslan, "Dünyanın önde gelen üniversitelerinin kabullerde özellikle önem verdikleri, öğrencilerimizi de diğer adaylardan ayrıştıran sosyal sorumluluk projelerine 9'uncu sınıftan itibaren katılmalarını ve liderlik etmelerini sağlayarak öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık, çevre bilinci ve liderlik gibi niteliklerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Hedefimiz, gençlerimizi dünya çapında saygın üniversitelere taşıyarak akademik ve kişisel başarılarını taçlandırmaktır" ifadelerini kullandı.

'İKLİM KRİZİNİ ÇÖZMEK'

Diyarbakır Hevsel Kampüsü öğrencisi Beyza Kaya, Stanford Üniversitesi'nde çevre mühendisliği eğitimi alacak. İklim değişikliği ve adaletsizliğe karşı çözümler üretmeyi hedefleyen Kaya, "9'uncu sınıftan beri Stanford hayalimdi. Bitki stresini azaltan ve yapay gübre kullanımını düşüren bir cihaz tasarlayarak, dünyanın en parlak 100 genci arasına girdim ve ömür boyu eğitim bursu kazandım. İleride Birleşmiş Milletler'de çalışarak iklim krizine karşı insan odaklı çözümler yaratmayı hayal ediyorum" dedi.

'KALP HASTALARINA UMUT OLACAK'

Kemerburgaz Kampüsü öğrencisi Emine Bengisu Gökçe ise Johns Hopkins Üniversitesi'nde biyomedikal mühendislik eğitimi alacak. Kalp ritim bozukluklarının tedavisine yönelik geliştirdiği projede, tıbbi cihazların termal yönetimi üzerine yenilikçi çözümler sunan Gökçe, "Bu projeyle kalp hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefledim. Johns Hopkins'te alacağım eğitimle sağlık teknolojileri alanında çözümler geliştirmeyi hedefliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bahçeşehir Koleji Öğrencileri, Uluslararası Üniversitelere Kabul Edildi - Son Dakika

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