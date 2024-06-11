Bahçeşehir Üniversitesi, KAGİDER'in Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını aldı - Son Dakika
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Bahçeşehir Üniversitesi, KAGİDER'in Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını aldı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde kadın istihdamını teşvik etmek için yürütülen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası Bahçeşehir Üniversitesi'ne verildi. Bahçeşehir Üniversitesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesi alanında attığı adımlarla takdir topluyor. Üniversite, FEM sertifikasıyla eşitlik temelli çalışma ortamı ve kültürü yaratma hedefine bir adım daha yaklaştı.

11.06.2024 11:49
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Bahçeşehir Üniversitesi, KAGİDER'in Dünya Bankası desteğiyle geliştirdiği iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için uyguladığı 'Fırsat Eşitliği Modeli' sertifikası almaya hak kazandı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) önderliğinde kadın istihdamını teşvik etmek için 2012 yılından itibaren yürütülen cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konusunda Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikası Bahçeşehir Üniversitesi'ne verildi. Bahçeşehir Üniversitesi Eşitlik ve Kapsayıcılık Birimi ( BAUEQUAL) Müdürü Prof. Dr. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, "Eşitlik temelli çalışma ortamı ve kültürü yaratmak üniversitemizin tüm birimlerinde ve insan kaynağı süreçlerinde gözetilen temel kurumsal prensiplerden biridir" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleşen FEM sertifikası teslim törenine, KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi Liderlerinden Neşecan Çekici, KAGİDER Küresel İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yöneticisi Deniz Altuntaş, BAU Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, BAU İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve BAUEQUAL Müdürü Prof. Dr. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, akademisyenler ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü katıldı. KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi ve Özel Sektörle İlişkiler Komitesi Lideri Neşecan Çekici, "Bahçeşehir Üniversitesi'nin Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası'nı almaya hak kazanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitenin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesine yönelik kararlılığı, bağımsız değerlendirmelerle de tescillenmiş olup, bu alanda gösterdikleri duyarlılık ve somut çalışmalar takdire şayandır. Birlikte daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesi alanında attığı adımların, KAGİDER ile olan iş birliğinin sinerjisini artıracağına inanıyoruz" diye konuştu.

"KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ GÜÇLENMESİ KURUMSAL ÖNCELİĞİMİZ"

BAUQUAL Müdürü Prof. Dr. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, 2019 yılında kurum genelinde niyet bildirgesi olarak yayınlanan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsel taciz, iş yerinde şiddet olmak üzere tüm şiddet biçimlerinin ayrımcılığı önlemek amacıyla başlatılan çalışmalarının sonucunda uzman akademisyen kadroyla BAUEUQAL'ı faaliyete geçirdiklerini söyledi. Üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının geliştirilmesi genel anlayışına bağlı olarak, Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı'nın (GEP) hazırlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Prof. Dr. Parmaksız, süreci şöyle anlattı:

"Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi yayınlandı. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi kuruldu. Cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık konularında kurumsal farkındalığın artırılmasına ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra akademik çalışmaların teşvik edilmesi ve üniversite-özel sektör iş birliklerinin geliştirilmesi çerçevesinde çalışmalar da gerçekleştirilerek 'Fırsat Eşitliği' sertifikasının da hedeflediği cinsiyet eşitliğini önceleyen bir kurum olma hedefi doğrultusunda ilerleme kaydedildi."

"CİNSİYET EŞİTLİĞİ EYLEM PLANI İÇİNDE YER ALAN HEDEFLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, BAU'NUN KURUMSAL ÖNCELİKLERİ ARASINDA YER ALIYOR"

Eşitlik temelli bir çalışma ortamı ve kültürü yaratmanın BAU'nun tüm birimlerinde ve insan kaynağı süreçlerinde gözetilen temel kurumsal prensiplerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Parmaksız, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin beşincisi olan, kadınların ve kız çocuklarının güçlenmesi ve üniversite tarafından açıklanan Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı içinde yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi, BAU'nun kurumsal öncelikleri arasında yer alıyor. Eğitim, öğretim ve çalışma başta olmak üzere tüm kurumsal ortam ve süreçlerde eşitlik ve kapsayıcılık temelindeki kurum kültürünü desteklemeyi, araştırma ve akademik yayınlarla cinsiyet eşitliğinin ve kapsayıcılığın yaygınlaşmasına ve yerleşmesine katkı sağlamayı, bu konuda örnek olmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Bahçeşehir Üniversitesi, Dünya Bankası, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeşehir Üniversitesi, KAGİDER'in Fırsat Eşitliği Modeli sertifikasını aldı - Son Dakika

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