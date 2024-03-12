Bahçeşehir Üniversitesi\'nde Japon kültürüne ait geleneksel güldürü gösterisi yapıldı

Bahçeşehir Üniversitesi, Japon kültürünün köklü güldürüsü Rakugo gösterisine ev sahipliği yaptı.
Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu himayesinde, English Rakugo Association tarafından düzenlenen gösteri, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatioğlu'nun katılımıyla yapıldı.
Açılış konuşmalarının ardından Rakugo sanatçıları Kanariya Koraku, Kanariya Peako ve Cyril Coppini, art arda tek kişilik gösteriler gerçekleştirdi.
Japon toplumunun alışkanlıkları, kültürü ve geleneğine dair hikayeler anlatan sanatçıların performansı, üniversite öğrencilerinin beğenisiyle karşılandı.
"Rakugo, Türk kültüründeki meddaha benziyor"
Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Başkonsolos Kasahara, geçmişi 400 yıl öncesine dayanan geleneksel komedinin Türk kültüründeki meddaha benzediğini belirterek, "Burada gerçekleştirdiğimiz etkinliği geleneksel Japon talk şovu olarak tanımlayabiliriz. Genellikle komik anlatımlar var fakat aynı zamanda bizi üzen hikayeler de duyabiliyoruz burada. Buradaki öğrencilerin Japon kültürünü tanıması ve sevmesi için Rakugo'yu İngilizce sahneliyoruz." dedi.
Kasahara, bu yıl Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda Türkiye çapında film festivali, Japonca sunum yarışması ve benzeri etkinlikler düzenledik. Yıl içinde İstanbul ve Ankara'da müzik performansları da gerçekleştireceğiz. Resmi olarak ilişkilerimizin 100 yıllık geçmişi var fakat Türk-Japon dostluğu bunun daha ötesine dayanıyor. Türkiye'nin 100 yıldan fazladır süren dostluğunu çok takdir ediyoruz. Bir sonraki 100 yılda da iki ülke ilişkilerinin daha zenginleştirilmiş ve sıkı bir şekilde ilerlemesini umuyorum."
"Kıskançlık, hile, ikiyüzlülük ve kibir gibi konular işleniyor"
Kanariya Koraku ise Rakugo'nun son 400 yıldır Tokyo ve Osaka tiyatrolarında yaygın olarak izlendiğinin altını çizerek, "Şimdiye kadar Rakugo Japonca sahnelendiği için dünyada çok tanınmadı. Biz de geleneksel güldürümüzü tüm dünyaya tanıtmak için İngilizce oynama kararı aldık ve tüm dünyada çok güzel tepkilerle karşılaştık." ifadelerini kullandı.
Sanatçı, Rakugo'nun 15 ve 16'ncı yüzyıl Japonya'sının günlük hayatına dair unsurları konu edindiğini vurgulayarak, "Oyunumuz kıskançlık, hile, ikiyüzlülük ve kibir gibi temel insani duygulara dayanıyor. Her ne kadar Japon kültürünün bir unsuru olsa da Rakugo performanslarımız tüm dünyada seyirciyi güldürüyor çünkü bunlar evrensel duygular." dedi.
Yabancı dilde komedi yapmanın zorluklarına da değinen Kanariya Koraku, "İngilizce performans sergilerken kendi dilimize ve kültürümüze has olup başka bir dilde karşılığı olmayan bazı şeyleri açıklarken zorlanabiliyoruz. Fakat insana ait duygular zamanla ve mekanla sınırlanamayacağı için Rakugo bence, yabancı dilde de gelenekselliğini koruyor." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Bahçeşehir Üniversitesi'nde Japon kültürüne ait geleneksel güldürü gösterisi yapıldı - Son Dakika
Erzincan'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, nitelikli yağma suçu ile ateşli ve kesici silah bulunduran 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve kesici aletler ele geçirildi. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları ve propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, İstanbul'da MLKP'ye yönelik yapılan son operasyonlardan biri olup, 22 Eylül 2023 tarihinde başlatılan operasyonda 12 kişi gözaltına alınmıştı.
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde bulunan Hpakant kasabasındaki bir yeşim taşı madeninde atık barajının çökmesi sonucu meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kurtarma çalışmaları, bölgedeki riskli durum nedeniyle ara verildi. Kazadan sonra yaklaşık 30 kişiden haber alınamıyor.
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da Alman turistlerle dağ kayağı yaparken üzerine kar kütlesi düşmesi sonucu yaşamını yitiren İsmet İnan'ın cenazesi, memleketi Amasya'da defnedildi. İnan'ın cenazesi, Sultan II. Bayezid Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Memi Dede Mezarlığı'na defnedildi. İnan'ın ikiz kardeşi Bülent İnan, haberi aldıklarında büyük üzüntü yaşadıklarını belirtti ve İsmet İnan'ın uzun yıllardır rehberlik yaptığını ifade etti.
Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sağlık ve Sanat Resim Sergisi'nde, sağlık çalışanlarının yaptığı resimler büyük ilgi gördü. Sergi, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Yalova Kent Müzesi'nde açıldı. Sağlık çalışanları, resimleriyle usta ressamlara taş çıkardı.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 8-9 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) 3 milyon 36 bin 945 adayın başvurduğunu açıkladı. Adayların 1 milyon 404 bin 156'sı sınava ilk kez başvuru yaparken, geçen yıla göre YKS'ye başvuru sayısı 490 bin 518 kişi azaldı. En genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. Adayların çoğunluğu Anadolu liselerinden oluşuyor.
DOSAB ve DOSABSİAD iş birliğiyle Bursa'da bulunan ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı yapıldı. Yardımlar, Ramazan ayı boyunca bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. DOSABSİAD Başkanı Çevikel, toplumsal dayanışmanın gücünü göstermekten gurur duyduklarını belirtirken, DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Eski ise yardımların ihtiyaç sahiplerine destek olmasını umduklarını ifade etti.
Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde H.A.'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?