Bahreyn'den İran'a Sert Kınama - Son Dakika
Bahreyn'den İran'a Sert Kınama

18.04.2026 11:26
Bahreyn Genel Sekreteri Al-Buainain, İran'ın Körfez saldırılarını şiddetle kınadı.

Bahreyn Temsilciler Meclisi Genel Sekreteri Muhammed İbrahim Al-Sisi Al-Buainain, İran'ın ülkesi ve diğer Körfez ülkelerine saldırılarını "şiddetle kınadığını" belirtti.

İstanbul'da düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu Toplantısı'na katılan Al-Buainain, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Al-Buainain, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarına işaret ederek "İran İslam Cumhuriyeti'ni şiddetle kınıyoruz. Bu Müslüman komşumuzdan bu tür bir eylem beklemiyorduk. Aksine, Bahreyn'in her zaman yaptığı gibi, İran'ın kardeşlik köprülerini genişletmesini bekliyorduk." dedi.

Ülkesinin bir barış adası olduğunu vurgulayan Al-Buainain, "Bahreyn, barış ve birlikte yaşama ülkesidir, savaşlara hiç karışmamış bir ülkedir, tüm dinler ve mezhepler arasında kardeşlik ve uyum ülkesidir. Bahreyn budur ve bunu Kral Hamed bin İsa Al Halife'den öğrendik." ifadelerini kullandı.

Bahreyn'den İran saldırılarının sivil yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef aldığı iddiası

Al-Buainain, İran saldırılarının yoğunluğuna dikkati çekerek "Bahreyn benzeri görülmemiş sayıda İran saldırısına maruz kaldı. Saldırılar, Bahreyn savunma güçlerinin kahramanlığı, İçişleri Bakanlığının çabaları ve sağlık çalışanlarının özverisi sayesinde kontrol altına alındı." dedi.

Bahreyn'in İran'ın "haksız saldırılarının" sivil yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef aldığını dile getiren Al-Buainain, "İran saldırıları, Bahreyn ekonomisinin can damarı olan petrol, doğal gaz, petrokimya ve alüminyum üretimini de sekteye uğrattı, zira Tahran bu ürünlerin üretildiği fabrikaları hedef aldı." diye konuştu.

İran saldırılarının uluslararası hukukun da ciddi bir ihlali olduğunu vurgulayan Al-Buainain, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin, İran'ın Körfez ülkelerine saldırılarını oy birliğiyle kınadığını hatırlattı.

Al-Buainain, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İran'ın Körfez ülkelerine saldırısını kınamak için PAB 152. Genel Kurulu'na bir madde sunduğunu söyledi.

Bahreyn daima Filistin halkının yanında

Al-Buainain, ülkesinin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ve tanınmış sınırları içinde devlet kurma hakkı konusundaki tutumunun sarsılmaz olduğunu ve "iki devletli çözüme bağlı" olduklarını yineledi.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Halife'nin de Filistin konusunda uluslararası bir konferans düzenlenmesini birçok kez önerdiğini aktaran Al-Buainain, "Bahreyn, Kraliyet Yardım Vakfı aracılığıyla Filistinli kardeşlerimize önemli ölçüde yardımda bulunmuş, onlara gıda yardımı ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamıştır." diye konuştu.

Al-Buainain, uluslararası hukuk ve BM kararları doğrultusunda İsrail'in Filistin'e saldırılarının ve baskınlarının durması gerektiğini vurgulayarak "Bahreyn her zaman Gazze'yi desteklemiş ve Filistin'in yanında yer almıştır." ifadesini kullandı.

İstanbul'un PAB Genel Kurulu'na ev sahipliği yapmasıyla ilgili ise "Türkiye'ye misafirperverliği ve mükemmel organizasyonu için teşekkür etmek istiyorum ve Türkiye ile Bahreyn arasındaki ikili ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu vurgulamak isterim." dedi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Bahreyn, Körfez, Güncel, İran, Son Dakika

18.04.2026 12:08:33
