Bahreyn hava savunması İran'dan gelen İHA saldırılarını etkisiz hale getirdi
Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen İHA saldırılarını başarıyla engellediğini duyurdu. Saldırıların püskürtülmesiyle ülkede herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi: Hava savunma sistemleri İran'dan düzenlenen İHA saldırılarını engelledi
Kaynak: AA
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