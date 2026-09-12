Bahreyn, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Bahreyn, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını açıkladı

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Bahreyn, 14 Eylül'de Umman'ın başkenti Muskat'ta Hürmüz Boğazı'nın görüşüleceği bakanlar düzeyindeki toplantıya katılmayacağını bildirdi. Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetimiyle diplomatik ilişkiler normale dönünceye dek İran'ın yer aldığı hiçbir ortak toplantıya katılmayacaklarını duyurdu.

Bahreyn, Umman'da Hürmüz Boğazı'nın görüşüleceği bakanlar düzeyindeki toplantıya katılmayacağını belirterek, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıda yer almayacağını açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, medyada yer alan 14 Eylül'de Umman'ın başkenti Muskat'ta Hürmüz Boğazı'ndaki durumun görüşüleceği İran ile Körfez ülkeleri dışişleri bakanlarının katılması beklenen toplantıya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Bahreyn'in, Tahran yönetiyle diplomatik ilişkiler normale dönünceye dek İran'ın yer aldığı hiçbir ortak toplantıya katılmayacağı belirtildi.

Bahreyn'in söz konusu tutumunun daha önce resmi kanallar aracılığıyla Umman'a iletildiği belirtilerek, "Bu durum Umman'ın samimi çabalarına ve anlaşmazlıkların çözümünde diyalog yolunu benimsemesine yönelik takdirimize gölge düşürmüyor." ifadeleri kullanıldı.

"Diyalog, gerçeklerin göz ardı edilmesi üzerine kurulamaz." denilen açıklamada, Bahreyn'in altyapısına ve sivil tesislerine yönelik saldırılara maruz kaldığı, amonyak tankının hedef alınmasının kapsamlı bir felakete yol açma ihtimali taşıdığı hatırlatıldı.

Suudi Arabistan'daki Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın da dün hedef alındığı hatırlatılan açıklamada, bu durumun sivil ve ekonomik tesislere yönelik saldırıların geçmişte kalmış bir mesele değil, halen mevcut bir tehlike olduğunu ortaya koyduğu belirtildi.

Bölgenin güvenlik ve istikrarının saldırıların görmezden gelinmesiyle sağlanamayacağı vurgulanan açıklamada, Bahreyn'in "iyi komşuluk" ilkesini siyasi bir jest değil, hukuki bir yükümlülük olarak gördüğü aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugünkü açıklamasında, pazartesi günü Umman'da Hürmüz Boğazı'nda geçici olarak yeni bir güvenli rota belirlenmesi????? amacıyla toplantı gerçekleştirileceğini söylemişti.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Körfez ülkelerindeki ABD askeri üslerini füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almış, Bahreyn gibi Körfez'deki çeşitli Arap ülkelerine yapılan saldırılarda sivil ve ekonomik tesisler de zarar görmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahreyn, İran'ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacağını açıkladı - Son Dakika

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