Bahreyn, İran Saldırılarını Engelledi

Bahreyn, İran'ın ABD-İsrail'e misilleme saldırılarını başlatmasından bu yana 74 füze ve 95 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırılarına karşı koymak için tüm hava savunma sistemlerinin yüksek alarm durumunda olduğu aktarıldı.

Saldırıların 28 Şubat'ta başlamasından bu yana İran'dan gönderilen 74 füze ve 95 İHA'ya müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, füze ve İHA'larla sivil altyapıyı ve sivil noktaları hedef alan rastgele saldırılar düzenlemenin uluslararası insancıl hukuk ilkeleri ile Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Bahreyn'in egemenliği ve güvenliğini korumak için gerekli bütün önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.