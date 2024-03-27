Bahreyn, İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararını kınadı

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Bahreyn, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde bulunan Filistin'e ait 8 bin dönüm araziye el koyma kararına tepki gösterdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, ülkenin resmi haber ajansı BNA'da yer alan açıklamasında, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi kurmak amacıyla Batı Şeria'daki Filistin topraklarına el koymasını kınadı.

Bahreyn, İsrail'in kararının "uluslararası hukukun açıkça ihlali ve barış sürecinin ve 1967 sınırları içerisinde başkenti Doğu Kudüs olmak üzere bağımsız Filistin devletinin kurulmasına yönelik bir tehdit" olduğunu belirterek, olayı şiddetle kınadığını açıkladı.

Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) olmak üzere uluslararası topluma Gazze'de ateşkes yapılması yönünde çağrıda bulunan Bahreyn, "sivillerin korunması, insani yardımın engellenmemesi ve yasadışı yerleşimlerin durdurulması" konularında uluslararası kararların uygulanmasını istedi.

Bahreyn, fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik şiddetinin önüne geçilmesini talep ederek, bölgedeki tüm halklar için güvenlik, istikrar ve barış sağlayacak adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesindeki 8 bin dönüm araziye "devlet arazisi olduğu" iddiasıyla el koyduğu bildirilmişti.

El konulan arazinin, yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri inşası için kullanılabileceği ifade edilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 720 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.