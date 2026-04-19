Bahreyn Kralı'ndan İran'a Tepki

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İran'ın ülkeye yönelik saldırıları sırasında "vatana ihanet edenler" hakkında derhal işlem başlatılması ve vatandaşlık durumlarının gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre Kral Hamed'in üst düzey yetkililerle bir araya geldiği görüşmede, İran'ın ülkeye yönelik saldırıları ve savaşın yansımaları ele alındı.

Görüşme sırasında Kral Hamed, İran'ın ülkeye yönelik saldırıları sırasında "ülkeye ihanet eden ya da güvenlik ve istikrarını zedeleyen" kişiler hakkında gerekli adımların gecikmeden atılmasını, ayrıca bu kişilerin Bahreyn vatandaşlığını hak edip etmediklerinin incelenmesini istedi.

İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarının ardından ülke savcılığı, mart ve nisan aylarında Tahran adına casusluk yaptıkları şüphesiyle bazı kişiler hakkında soruşturma yürütüldüğünü açıklamıştı.

Ülkenin mevcut zorlukları "savunma, güvenlik ve sivil savunma güçlerinin etkinliği ile halkın dayanışması sayesinde" aştığını ve hükümetin disiplinli bir yönetim anlayışıyla süreci yürüttüğünü ifade eden Kral Hamed, devletin savaşın etkilerini kararlılıkla ele almaya devam edeceğini vurguladı.

Kral Hamed, Veliaht Prens ve Başbakan Selman bin Hamed Al Halife'yi savunma ve ekonomi alanlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesine yönelik kapsamlı ve kararlı önlemler almakla görevlendirdiğini kaydetti.

Öte yandan Bahreyn Savunma Kuvvetleri tarafından bugün yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese kadar geçen sürede ülkeye yönelik 194 füze ile 523 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtilmişti.