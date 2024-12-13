Bahreyn Kralı'ndan Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika
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Bahreyn Kralı'ndan Suriye'ye Destek Mesajı

Bahreyn Kralı, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki rolünü geri kazanmasını sabırsızlıkla beklediğini iletti.

13.12.2024 01:17
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Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Suriye'deki Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Culani) gönderdiği mesajda, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki gerçek rolünü yeniden kazanmasını sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Suriye Haber Ajansı (SANA) haberine göre, Bahreyn Kralı Al Halife, Şera'ya gönderdiği mesajında Siyasi İşler Dairesi Başkanlığının başkent Şam'da ikamet eden büyükelçilerle görüşmesine ilişkin kendisine aktarılan bilgilerden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Al Halife, bu adımın Suriye'nin egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve kardeş Suriye halkının taleplerini koruma konusundaki samimi çabalarını yansıttığını aktardı.

Bahreyn'in Arap Zirvesi dönem başkanı olarak sürekli istişareye, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda kardeş Suriye halkının yararına olacak desteği sunmaya tamamen hazır olduğuna dikkati çeken Al Halife, "Suriye'nin Arap Birliği'ndeki gerçek rolüne geri dönmesini sabırsızlıkla beklediğini" ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahreyn Kralı'ndan Suriye'ye Destek Mesajı - Son Dakika

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