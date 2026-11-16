Bahreyn mahkemesi 69 sanığın tamamını mahkum etti, 64 kişiye müebbet hapis verdi - Son Dakika
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Bahreyn mahkemesi 69 sanığın tamamını mahkum etti, 64 kişiye müebbet hapis verdi

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Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsünün açıklamasına göre Yüksek Ceza Mahkemesi, İran Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 69 sanığın tamamını mahkum etti. Sanıklardan 64'üne müebbet, 5'ine 15 yıl hapis cezası verilirken 56 sanık tutuklu, 13 sanık gıyabında yargılandı.

Bahreyn'de, İran Devrim Muhafızları Ordusuyla bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişinin müebbet, 5 kişinin ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsünden (BIRD) yapılan açıklamada, Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesinin bugün sonuçlandırdığı davada 69 sanığın tamamının mahkum edildiği belirtildi.

Açıklamada, yargılananlardan 64'üne müebbet, 5'ine ise 15 yıl hapis cezası verildiği ve davada beraat eden kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Sanıkların 60'ının Şii din adamı, 9'unun ise bu kişilerle bağlantılı olduğu aktarılan açıklamada, 56 kişinin tutuklu, 13'ünün ise gıyabında yargılandığı ifade edildi.

Açıklamada, sanıkların anayasal düzeni devirmek ve camiler ile yerel dini toplantılar üzerinde kontrol kurarak İran'ın "Velayet-i Fakih" ideolojisini yaymak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandığı belirtildi.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında terör eylemlerini teşvik etmenin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, işkence ve zorla alınan itirafların yanı sıra savunma haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar olduğu iddia edildi.

Kaynak: AA
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