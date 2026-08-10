Eski Ağır Ceza Hakimi Feridun Bahşi’den “Çerçeve Yasa” değerlendirmesi: Teklif kanun yapma tekniği açısından bir çok uygunsuzluk taşıdığı gibi anayasaya da açıkça aykırıdır

Haber: Halil YATAR

(ANKARA) - Eski Ağır Ceza Hakimi 27. Dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, ANKA Haber Ajansı'na Çerçeve Yasa'yı değerlendirdi. Bahşi, "İçerik yasalara geçmeden Çerçeve Yasa bile nasıl bir sistemin amaçlandığını açıkça göstermektedir. Teklif kanun yapma tekniği açısından bir çok uygunsuzluk taşıdığı gibi anayasaya da açıkça aykırıdır" dedi.

Eski Ağır Ceza Hakimi ve 27. Dönem İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, ANKA Haber Ajansı'na Çerçeve Yasa'yı değerlendirdi. Bahşi, yasaya ilişkin şunları kaydetti:

"TBMM Adalet Komisyonunda aynen kabul edilen 2/3793 sayılı Yasa teklifi ile kamuoyunda varlığı iddia edilip uzun zamandır tartışılan Kürt sorununun çözümü ile ilgili hiç bir düzenleme yoktur. Adı geçen teklifle yapılmak istenen sadece; çocuk, yaşlı, kadın demeden insanlarımız ve güvenlik görevlisi asker, polis ve korucularımız dahil yaklaşık 50 bin kişiyi katletmiş eli kanlı teröristlere hangi suçu ne kadar işlemiş olursa olsun af ve siyaset serbestisi getirmektedir.

"ÖRGÜT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ DAHİ TEDBİR UYGULANMADAN SERVEST KALACAK"

Teklife göre, haklarında henüz soruşturma başlatılmamış olan örgüt yöneticisi teröristler hakkında, Cumhuriyet Savcıları tarafından öldürme suçundan bile doğrudan soruşturma açılamayacaktır. Teklifini 4,f-1 maddesine göre, Kandil'de bulunan örgüt üst düzey yöneticileri hakkında tedbir kararı daha uygulanmadan tamamen serbest bırakılacaktır. 3, f-1 maddesine göre; yöneticiler hakkında verilmiş olan yakalama, gözaltı ve benzeri tüm adli takibat kararları derhal kaldırılacak ve bunlar doğrudan milletvekili belediye başkanı veya meclis üyesi hatta cumhurbaşkanı adayı bile olabilecektir. 9'uncu maddeye göre serbest kalmaları için müracaat etmeleri bile aranmayacaktır.

"BU YASA TAM BİR İHANET YASASIDIR"

Biz bir zamanlar Sayın Bahçeli'nin tabiriyle AB uyum yasalarını bile 'ihanet yasaları' olarak nitelemiş ve başta MHP üst kadroları olmak üzere hepimiz bu yasaları meclisten geçirenlere en ağır eleştirilerde bulunmuştuk. Bugün Meclis gündemine gelen adı da 'terörsüz Türkiye' gibi kimsenin itiraz edemeyeceği bir isimle anılan ve AK Parti iktidarının ilk gününden beri dış güçler olarak nitelendirdikleri güçlerin Türkiye'ye dayattığı, ulus devlet yapısını sonlandırmayı amaçlayan bu yasa tam bir ihanet yasasıdır. İçerik yasalara geçmeden çerçeve yasa bile nasıl bir sistemin amaçlandığını açıkça göstermektedir. Teklif kanun yapma tekniği açısından bir çok uygunsuzluk taşıdığı gibi anayasaya da açıkça aykırıdır."