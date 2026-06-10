Bahşılı\'da Kitap Okuma Yarışması Düzenlendi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Okuyan Çocuklar Kulübü tarafından kitap okuma yarışması yapıldı.

İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen ödül törenine, Kaymakam Fidan Bozkır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Ergeç, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Zeliha Atay, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada birinci olan öğrenci Bilal Kutlubay Karakoç'a bisiklet hediye edilirken, ikince ve üçüncü olan öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Kaymakamı Bozkır, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmasının ve kitaplarla güçlü bağ kurmasının önemine dikkati çekerek, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladı.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.