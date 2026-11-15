Bakan Bak, Bayburt\'ta Atlı Cirit Sahası\'nın açılışında konuştu:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları'nın Temmuz 2027'de Erzurum ve Bayburt'ta yapılacağını söyledi.

Bak, Bakanlık tarafından Zahit Mahallesi'nde yaptırılan Bayburt Atlı Cirit Sahası'nın açılışında, kentin geçen yıl da 4 bin kişilik çok güzel bir spor kompleksine kavuştuğunu belirtti.

Çocukların spor yapmasının önemli olduğunu ifade eden Bak, "Önümüzdeki temmuz ayında Türk Dünyası Üniversite Spor Oyunları Erzurum ve Bayburt'ta yapılacak. Güzel bir organizasyon da yine burada yapılacak. Gelenekleri yaşatacağız, üniversite sporlarını yaşatacağız. Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca yine Etnospor vasıtasıyla pek çok organizasyon yapılacak. Gençlerimizi biz de takip edeceğiz." diye konuştu.

Gelenekleri geleceğe taşımak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Bak, "Güzel tesisler için teşekkür ediyorum. İnşa etmeye devam edeceğiz, yenileyeceğiz, yeni tesisler kazandıracağız. Tenis kortu inşaatı da devam ediyor. Yeni dönemde inşallah ihale edeceğiz. Güzel işler yapılıyor ülkemizde. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla en ücra köşeye kadar spor tesislerini yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımız spor yapsın, sağlıklı nesiller ortaya çıksın"

Bakan Bak, çocukların sporla kötü alışkanlıklardan uzak duracağına dikkati çekerek, "Ailelerden bir ricamız var. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden biri de gençlerimizi başta dijital bağımlılık olmak üzere uyuşturucu, içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bunun en önemli yolu da spordur." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun birleştirici gücüne işaret eden Bak, sporun insanların dayanışma duygusuyla yarışmasını, koşmasını, eğlenmesini ve birbiriyle kaynaşmasını sağladığını anlattı.

Bak, sporu etkin bir şekilde kullanmak için çaba gösterdiklerinin altını çizerek, "Bizim ricamız çocuklarınızı spor salonlarına, tesislerimize getirin. Çocuklarımız spor yapsın, sağlıklı nesiller ortaya çıksın." dedi.

AK Parti'nin eser üretmeye devam edeceğini belirten Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi her yerde en iyi şekilde temsil ettiğini sözlerine ekledi.

Bak ve protokol üyeleri, ülke genelinde çeşitli şampiyona ve yarışmalarda başarılı olan sporculara madalya ve plaket verdi.

Ciritçilerle de bir araya gelen Bak, kentteki atlı cirit kulüplerine 200'er bin lira destek vereceklerini kaydetti.

Bakan Bak, daha sonra beraberindeki Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ve Belediye Başkanı Mete Memiş ile Bayburt Belediyesi Spor Kompleksi inşaat alanında incelemelerde bulundu, Kop Dağı Kayak Tesisi'ni ziyaret etti.