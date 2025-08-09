Bakan Bak, "Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Bak, "Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması

Bakan Bak, "Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması
09.08.2025 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin enerjisini bu ülkenin menfaatleri, geleceği için etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimizin enerjisini bu ülkenin menfaatleri, geleceği için etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Onlara büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'nin hedeflerini, vizyonunu anlatmak istiyoruz." dedi.

Bakan Bak, Çınar ilçesinde yapımı tamamlanan "Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, dünden bu yana Diyarbakır'da çok güzel programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde spor tesisi devrimi yaşadığını belirten Bak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin dört bir yanında stadyumları, kapalı yüzme havuzları ve salonlarıyla beraber çok büyük bir tesis hanesi var. Bu tesisler gerçekten çok kıymetli. Bakanlık olarak en önemli görevlerimizden biri de bağımlılıkla mücadeledir. Bunun içerisinde dijital bağımlılık, uyuşturucu ve içki gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutmak var. Dolayısıyla bu tesisleri, yatırımları önemsiyoruz."

Ailelerden kendilerine yüzme havuz konusunda talep geldiğini ifade eden Bak, çocukların yüzme öğrenmelerinin hem kendileri hem de aileler için önemli olduğunu dile getirdi.

Ailelere çocuklarını tesislere yönlendirmesi konusunda çağrı yapan Bak, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızı lütfen tesislerimize getirin, yüzme öğrensinler, gençlik merkezlerimizde sosyalleşsinler, özgüvenleri artsın. Tiyatro, sanat, müzik, resim gibi pek çok aktiviteye katılsınlar ve 'Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin gelişmesi için diğer arkadaşlarıyla beraber çalışmalarına devam etsinler istiyoruz. O yüzden geçtiğimiz dönem bakanlığım sürecinde başlattığım 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde 12 milyona yakın insanımıza yüzme öğrettik. Ailelerde bir memnuniyet var."

Açılışı yapılan gençlik merkezinin kentteki 12'nci gençlik merkezi olduğunu söyleyen Bak, bu merkezlerin sayısını artırmaya devam edeceklerini aktardı.

Bak, "Gençlerimize dokunmak istiyoruz. Gençlerimizin enerjisini bu ülkenin menfaatleri, geleceği için etkin bir şekilde kullanmak istiyoruz. Onlara büyüyen, gelişen güçlü Türkiye'nin hedeflerini, vizyonunu anlatmak istiyoruz. Onların fikirlerini dinlemek istiyoruz. Dolayısıyla bu tip tesislerimizin, gençlik merkezlerimizin, onlarla yapacağımız çalışmaların, gençlik kaplarımızın, üniversitelerdeki genç ofislerin, ÜNİDES projesi çerçevesinde üniversite kulüplerine verdiğimiz yatırımlarla, desteklerle beraber gençlerimizin aktif bir şekilde 'Türkiye Yüzyılı'nda rolünü almasını, bu ülkenin geleceği için çalışmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da Diyarbakır'ın, Türkiye'nin en yüksek genç nüfusa sahip illerinden biri olduğunu belirtti.

Çocukların ve gençlerin 21'inci yüzyılın gerektirdiği niteliklerle donatılması açısından bu tür tesislere ihtiyaç olduğunu ifade eden Zorluoğlu, "Bugüne kadar Diyarbakır'ımızda spor altyapı tesisleri anlamında hakikaten büyük bir atılım gerçekleştirildi, birçok spor tesisi hizmete girdi. Ama Diyarbakır genç nüfusu yüksek bir şehir, bu bakımdan yeni tesislere de ihtiyacımız var. Bakanımızla dün valiliğimizde çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Orada ilçe bazlı bu manada taleplerimizi kendilerine arz ettik. Sağ olsunlar, üniversite öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, kapalı yüzme havuzları, sentetik çim sahalar ve diğer spor altyapı tesisleri bakımından Diyarbakır'ımıza çok ciddi bir destek verdiler." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise kentte gençlik ve spor alanındaki ihtiyaçları yerinde tespit ederek yatırım talimatı veren Bakan Bak'a teşekkür etti.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan da gençlik merkezi ve yüzme havuzunun açılışıyla gençlerin hayallerine, azmine ve geleceğine uzanan güçlü bir köprü kurduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından Bak ve beraberindekiler, gençlik merkezi ve yüzme havuzunu gezdi, incelemelerde bulundu.

Bakan Bak, gençlik merkezi ziyareti sırasında bir çocukla langırt oynadı.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Güncel, Çınar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bak, 'Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Münir Özkul’un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı Son isteği cenazede ortaya çıktı Münir Özkul'un eşi Umman Özkul son yolculuğuna uğurlandı! Son isteği cenazede ortaya çıktı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü 35 yaşındaki aktör, sevgilisinden şiddet gören kıza yardım ederken öldürüldü
BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı BTC Türk hesabı olmayanlara SMS gönderdi, ortalık fena karıştı
100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi 100 liralık Süper Lig biletleri saniyeler içinde tükendi
Bu gerçeği herkes bilmez Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş Bu gerçeği herkes bilmez! Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş
Jack Grealish’ten Fenerbahçe’ye transfer yanıtı Jack Grealish'ten Fenerbahçe'ye transfer yanıtı
İstanbul’da son durum ne Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı

14:07
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan’da çaresizliğin fotoğrafı
Şap hastalığının pençesinde kıvranan Ardahan'da çaresizliğin fotoğrafı
13:46
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
Hukuk fakültesine girmek için ilk 100 bin şartı durduruldu
12:59
Ne getiriyor ne götürüyor İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
Ne getiriyor ne götürüyor? İşte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarihi anlaşmanın şifreleri
10:37
Hangi ilde hangi parti birinci İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 10 büyükşehirde yapılan seçim anketinin sonuçları
16:52
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
Uyuşturucu operasyonunda vahşet: Polisin parmağını ısırarak kopardı
16:48
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç’ı Novi Pazar’a kiraladı
Beşiktaş, Yakup Arda Kılıç'ı Novi Pazar'a kiraladı
16:25
Güle güle Alexander Djiku Yeni takımı çok konuşulur
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
16:20
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü 6 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak yerleşim alanına düştü! 6 kişi hayatını kaybetti
16:20
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
16:19
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
İtalya’da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi
16:01
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
Ormanda cesedi bulunan Teslime, anne ve babası için uzaklaştırma kararı almış
15:40
Çanakkale’deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
Çanakkale'deki orman yangınında itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı: Eyvah, kaç kaç
15:32
Galatasaray’ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa’yı salladı
Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera Avrupa'yı salladı
15:31
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
15:26
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’e 4 yeni hizmet
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'e 4 yeni hizmet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 14:13:25. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Bak, "Çınar Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açılış Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.