Bakan Bak, KKTC'de stadyum tanıtımında sporda ambargoyu kabul etmediklerini söyledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kuzey Kıbrıs Türk halkı, çocuklarımız, çok güzel şeyleri hak ediyor. Onlara sporda yapılan ambargoyu kabul etmiyoruz." dedi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen Yeni Atatürk Stadyumu ve Spor Kompleksi'nin tanıtım programına katıldı.

Bak, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de spor devrimi yaşandığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, spora çok büyük destek vermesiyle onlarca stadyum, spor salonları, çok amaçlı salonlar, atletizm pistleri başta olmak üzere çok büyük tesis yatırımları yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de yatırımlarımız devam ediyor." diyen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakan ve ekibi bize bu projeyi anlattı. Modern bir stadyuma ihtiyaç olduğunu ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile bu konuda çalıştık. Üst üste toplantılar yaptık ve buraya gerçekten yaşayan bir stadyumun kazandırılması noktasında el birliğiyle çalıştık. Güzel bir proje ortaya çıktı. Öncelikle bu yaşayan tesis önemliydi. Sayın Başbakan'a teşekkür ediyoruz, ısrarla takip etti. Biz de ona çok büyük destek verdik. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuyu yakından takip ediyor ve 'Hemen hızlıca yol alalım, hızlıca bunu gerçekleştirelim.' diye bize talimat verdi. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey bu konuda bizle 3-4 toplantı yaptı. En son geçtiğimiz haftada yoğun toplantılarımızı gerçekleştirdik. Çok güzel bir eser ortaya çıktı. Öncelikle hayırlı olsun, bence çok güzel bir proje olacak."

Bakan Bak, daha güzel tesisler kazandırmaya devam edeceklerini belirterek, "Bu bir başlangıç. Çok daha iyilerini yapacağız, çok daha güzel şeyleri hak ediyoruz. Çünkü biz sporu iyi kullanmalıyız. Gerçekten sporda çok iyi işler yapmalıyız. Biliyorsunuz, A Milli Kadın Voleybol Takımımız üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu. Bu çok çok önemli bir şey. Sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmamız lazım." diye konuştu.

Sporda ambargoyu kabul etmediklerinin altını çizen Bakan Bak, şunları kaydetti:

"İşte burada yaşayan bir stat var. Altında kafeleri, donanımları, çok amaçlı salonları, pek çok fonksiyonuyla olan güzel bir stadyum, güzel bir eser. Şehrin merkezinde güzel bir eser ortaya çıkıyor. Bunlara yenilerini de ilave etmeye çalışacağız. Güzel şeyler olacak. Biz inanıyoruz ki Kuzey Kıbrıs Türk halkı, çocuklarımız, çok güzel şeyleri hak ediyor. Onlara sporda yapılan ambargoyu kabul etmiyoruz. Her zaman yanınızda olacağız. Çocukların spor yapmasını kimsenin engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Hep beraber çalışacağız, onlarla beraber bu ülkenin çocuklarını, gençlerini tüm dünyaya tanıtacağız. İşte spor böyle bir şey. İşte eser ortada, hep beraber başarıyla yapmaya başlayacağız. Kısa sürede bitireceğiz. Devletimiz emrinizde, devletimiz yanınızda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı böyle. Hayırlı, uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu çocukların önünde hiçbir engel duramaz. Sayın Başbakan'a da teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. Spor demek enerji demek, spor demek sevgi demek. Hep beraber bu ülkenin gençlerini sevindireceğiz."