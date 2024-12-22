Bakan Bak, Gençlik Yatırımlarını Açıkladı

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençler, spor kulüplerinde, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmalı. Çünkü; oralar toplumun çimentolarıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına 2,5 milyar lira destek veriyoruzö dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya 7'nci Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. Kongre sonrası Bakan Bak, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bak, aile kavramının önemine değinerek, gençlerine ailesine gösterdiği sevgi ve saygı kadar güçlü olabileceğini ifade etti.

Bakanlığa bağlı yurtlar ile gençlerin yanında olduklarını belirten Bakan Bak, "Anne ve babamıza asla of bile demeyeceğiz. Çünkü gençlik, kültür, karakter, sevgi, aşk ve dava ailede başlar. Seni yetiştiren anne ve babana ne kadar saygı gösterirsen, onları ne kadar kucaklar ve ilgi gösterirsen o kadar güçlü olursun. Çünkü bu dünyada sapkın akımları yaymaya, gençleri bunun üzerinden kullanmaya ve aileye, ailenin temeline, ailenin en güçlü yanına saldırmak istiyorlar. İşte gençler olarak bu durumu aklımıza mutlaka kazımalıyız. Şu anda dünyamızı tehdit eden diğer bir konu bağımlılıkla mücadelede gençlere büyük görevler düşüyor. Biz bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında 520 gençlik merkezlerimizde yaklaşık 3,5 milyon gencimizle beraberiz. Genç ofislerimizle üniversite öğrencilerimizin yanındayız. 860 yurdumuz ile üniversite okuyan gençlerimize barınma hizmeti sağlıyoruz. Bu yıl bize başvuran öğrencilerin yüzde 98'ini yurtlarımıza yerleştirdik. Sabah kahvaltıları ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak öğrencilerimize olanak olarak sağlıyoruz. Binlerce tesislerimizle gençlerimizin hizmetindeyiz. Yine yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası çerçevesinde 11 milyon vatandaşımıza yüzme öğretiyoruz. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede ailelere düşen görev çocuklarını spor tesisine getirmesidir. Biz bütün gençlerimizi öz güvenlerini kazanması için spor tesislerimize çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'OBEZİTE İLE MÜCADELEDE SPOR TESİSLERİMİZ EMRİNİZDEDİR'

Obezite hastalığının çağın en önemli tehlikesi olduğunu aktaran Bakan Bak, ailelere çocuklarını tesislere getirmeleri çağrısında bulunarak, "Çağımızın hastalığı obezite ile mücadelede spor tesislerimiz emrinizdedir. Malatya'mıza geçmiş dönemlerimizde yaklaşık 7,5 milyar liralık tesis yatırımı yaptık. Gençler, spor kulüplerinde, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmalı. Çünkü; oralar toplumun çimentolarıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına 2,5 milyar lira destek veriyoruz. Ben Kasımpaşalıyım. Kasımpaşa'da Cumhurbaşkanımızın yanında yetiştim. 12 yaşından beri yanındayım. Bana sporu öğreten, spor kulübüne getiren, spor içerisinde olmayı, gençlerle çalışmayı, sosyal aktivitelere katılmayı, siyasetin içinde olmayı hepsini Recep Tayyip Erdoğan öğretti. Ben çırak olarak yetiştim. Sonra bizi okuttu. Yurt dışına gönderdi, burs verdi. Yani gençlere yatırım yapan dünyadaki en büyük lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. İşte AK gençliğe yatırım yapan ve gençlerin önünü açan, siyasette yaşı önce 25 sonra 18'e indiren Recep Tayyip Erdoğan'dır. Başörtüsü zulmünü kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti Gençlik Kolları bir mekteptir. Orada çok şey öğrenilir. Türkiye'yi, vatanı sevmek ve dava öğrenilir. Bu coğrafyayı sevmek öğrenilir. Bu coğrafyada zor zamanlarda güçlü liderler yetişir. Bakın şimdi Suriye'de yaşananları görün. Suriye'nin yanında olan kim? Recep Tayyip Erdoğan diye konuştu.

Recep BAĞDAT/MALATYA,