Bakan Bayraktar, Çocuklarla 23 Nisan\'ı Kutladı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen programda, Şırnak Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gabar'da yaktığımız meşale, bugün çocuklarımızın gözlerinde parlayan bir hayale dönüştü. İşte bu yüzden terörden arındırarak kaderini değiştirdiğimiz bu coğrafyada bir neslin geleceğini aydınlatmanın gururunu yaşıyoruz. Şırnak Akçay General Selahattin Uğurlu Ortaokulu öğrencileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Bakanlığımızda kutladık. Onlara bir abileri olarak Gabar'da mühendislerimizin nasıl petrol çıkardığını, ülkemizin yerli ve milli kaynaklarıyla nasıl güçlendiğini, bu başarıların bir gün onların eliyle daha da ileri taşınacağını anlattım. Gabar'da gece gündüz demeden verdiğimiz emeği izleyen o küçük gözlerinde biz yarının petrol mühendislerini, kimyagerlerini, jeologlarını gördük. Bayrağı bu toprakların gücüne inanan, aklıyla üreten, vicdanıyla yöneten, ülkesine gönülden bağlı evlatlarımıza emanet edeceğiz" dedi.