Bakan Bayraktar, Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesi\'ndeki Sorunları Değerlendirdi

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesi özelinde kapsamlı bir toplantı yaptıklarını, Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hizmet sunumuna ilişkin yapısal sorunları ele aldıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, bölge milletvekilleri, il başkanları ve sektör paydaşlarıyla bakanlıkta bir araya geldiklerini belirtti. Bayraktar, "Dicle Elektrik Dağıtım Bölgesi özelinde kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Şanlıurfa ve Mardin başta olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hizmet sunumuna ilişkin yapısal sorunları tüm yönleriyle ele aldık. Bölge halkının enerjiye kesintisiz erişimini sağlamak adına kamu, özel sektör ve yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu güçlendirerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tespit ettiğimiz sorunların çözümüne yönelik somut adımları en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.