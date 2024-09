Bakan Bayraktar: Elektrik Hayatın Her Alanında

Güncel

Bakan Bayraktar: "Eskiden sadece aydınlatma amaçlı kullanılan elektrik bugün hayatımızın her alanında var"

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yeni eğitim öğretim dönemi açılış töreninde öğrencilere yaptığı konuşmada, "Eskiden sadece belki aydınlatma amaçlı kullanılan elektrik bugün hayatımızın her alanında var. Ulaştırmada var, bankacılıkta var, finansta var. Elektrik olmayınca internet yok, Instagram yok, öyle değil mi" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Türkiye'nin gelecek yüzyılında yenilenebilir enerjinin önemine dikkati çeken Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımsız hale gelmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk gününde öğrencilere bir konuşma gerçekleştiren Bayraktar, Bakanlık olarak enerjiyi kaliteli, kesintisiz, ucuz şekilde sunmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Enerjisiz bir hayat düşünülemez. Enerji hayatın her alanında var. Hem de şimdi eskisinden çok daha var. Eskiden sadece belki aydınlatma amaçlı kullanılan elektrik bugün hayatımızın her alanında var. Ulaştırmada var, bankacılıkta var, finansta var. Elektrik olmayınca internet yok, Instagram yok, öyle değil mi? Dolayısıyla bizim hayatın her alanında enerjiye erişimimizi kesintisiz bir şekilde sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak"

Çevreyle uyumlu bir şekilde enerjisini sağlayan bir ülke olmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Bayraktar, "Türk Yüzyılı'nda önümüzdeki 30 yılda, sizlerin tam da meslek hayatınızın içerisinde, Türkiye 2053 yılında karbon nötr bir ekonomi olacak. Yani biz artık enerjimizi daha çevreci atıklardan, daha çevreci projelerden sağlayacağız. Onun için yenilenebilir enerji bizim hem ülkemizin potansiyelinin çok yüksek olması nedeniyle asla vazgeçemeyeceğimiz ve en hızlı şekilde, en çabuk bir şekilde ekonomimize kazandırmamız gereken bir alan" ifadelerini kullandı.

"Enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefini ortaya koyacağız"

Türkiye'nin çok büyük rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli olan bir ülke olduğunu kaydeden Bayraktar, "Son 15-20 yılda biz Türkiye olarak dünyada rüzgar ve güneşli kurulu güçte 11'inci sıraya geldik. Ama daha ileri gitmemiz lazım çünkü ülkemiz böyle bir potansiyeli var. Avrupa'da 5'inci sıradayız ama sadece enerjimizi rüzgardan ve güneşten sağlamakla kalmamamız lazım. Biz aynı zamanda bu teknolojileri de kendimiz üretmemiz lazım. Ülkemizde artık bunların sanayisinin gelişmesi lazım. ve tabii ki bütün bunları yapabilmek için olmazsa olmazımız sizler, yani insan kaynağımız, yetişmiş teknisyenlerimiz, yetişmiş mühendislerimiz. Bu sayede kendi enerjisini yenilenebilir kaynaklarından karşılayan, yerli kaynaklarından karşılayan, bu ekipmanları kendisi üreten, onları üreten kendi mühendisleri, teknisyenleri olan bir ülke olarak Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltacak ve inşallah bu 30 yıl içerisindeki karbon nötr hedefinin yanına enerjide tam bağımsız bir Türkiye hedefini hep birlikte ortaya koyacağız" açıklamasında bulundu.

"Günde yaklaşık 47 bin varil oradan petrol üretiyoruz"

Bakan Bayraktar, Türkiye'deki petrol çıkarma faaliyetlerini de aktararak, "Türkiye Gabar'da bugün en kaliteli petrolünü, en yüksek oranda üretmeye başladı. Günde yaklaşık 47 bin varil oradan petrol üretiyoruz. Bunun yanı sıra Karadeniz'de, Sakarya doğal gaz sahasında yaklaşık 2,6 milyon eve yetecek kadar bir doğal gaz üretmeye başladık. Biz doğal gazı kendi kaynaklarımızla, kendi mühendislerimizle, işte buralardan yetişmiş sizlerle aramaya karar verdiğimizde bize dediler ki 'yapamazsınız, bunu arayamazsınız, bu çok zor bir iş' dediler. Bakın Zonguldak'ta karadan 170 kilometre açık denizde ve deniz derinliğinin 2 bin 100 metre yani 2 kilometreden fazla olduğu bir noktada bir deniz tabanına ulaşıyoruz. Oradan yine 2 bin 500 metre sondaj yapıyoruz. Oradaki gazı bulup karaya getirip evlerimize ulaştırıyoruz. Dolayısıyla biz inanırsak kararlılıkla, ısrarla mezun kardeşimizin söylediği gibi istikrarlı bir şekilde, planlı bir şekilde, programlı bir şekilde çalışırsak, ulaşamayacağımız, yapamayacağımız hiçbir şey yok" diye konuştu.

Buradaki konuşmasının ardından Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencilerini ziyaret eden Bayraktar, burada öğrencilerle sohbet etti.