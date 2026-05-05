Bakan Bayraktar, Rıza Kayaalp'i ve Güreşçileri Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bayraktar, Rıza Kayaalp'i ve Güreşçileri Kabul Etti

Bakan Bayraktar, Rıza Kayaalp\'i ve Güreşçileri Kabul Etti
05.05.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji Bakanı Bayraktar, Rıza Kayaalp ve milli güreşçileri başarıları için tebrik etti.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanarak rekor kıran milli sporcu Rıza Kayaalp ve 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen milli güreşçileri kabul etti.

Bakan Bayraktar, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile Avrupa güreş şampiyonalarında 13'üncü altın madalyasını kazanan milli sporcu Rıza Kayaalp ve 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan madalyayla dönen milli güreşçileri kabul etti. Görüşmede bir konuşma yapan Bakan Bayraktar, ata sporu olan güreşte gösterdikleri başarılar dolayısıyla milli sporcularla iftihar ettiklerini belirtti. 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandıkları madalyalar için de milli güreşçileri tebrik eden Bakan Bayraktar, başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

'BÜYÜK FIRSAT'

Türkiye'nin güreşte önemli bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Bakan Bayraktar, "Federasyon Başkanımız zaten bu sporun içerisinden geldi, bu önemli bir şey. Ayrıca sporu çok seven bir Cumhurbaşkanımız var, o da büyük bir fırsat" dedi.

'TÜRK GÜREŞİNİN DESTEKÇİSİYİZ'

Bakan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'de her gün 86 milyon vatandaşa hizmet götürdüğünü anlattı. Bakanlığın Türkiye'nin farklı yerlerinde tesisleri bulunduğunu da ifade eden Bakan Bayraktar, "Bakanlığımız, Türk güreşinin sonuna kadar destekçisidir" diye konuştu.

Bakan Bayraktar, spora ve sporcuya verdikleri desteğin devam edeceğine vurgu yaptı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar, Rıza Kayaalp'i ve Güreşçileri Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:44:29. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar, Rıza Kayaalp'i ve Güreşçileri Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.