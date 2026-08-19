Enerji Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Enerji Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, Şam\'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile enerji ve madencilik alanlarında iş birliğini görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki enerji ortaklığının güçlendirilmesi ve sektörün istikrarı ele alındı.

(ŞAM) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve beraberindeki heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Şam'daki Halk Sarayı'nda ziyaret etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmeye Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir de katıldı.

Görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında enerji sektöründeki iş birliği ve ortaklığın güçlendirilmesinin yolları ele alındı. Enerji sektörünün geliştirilmesi ve istikrarının desteklenmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suriye temaslarımız kapsamında, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed El Şara ile görüşmemizde, iki ülke arasında enerji ve madencilik alanlarında başlattığımız yeni dönemi, iş birliği imkanlarını değerlendirme fırsatı bulduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye politikasında ortaya koyduğu çözüm odaklı, diyalog temelli ve insani hassasiyetleri merkeze alan güçlü vizyonu doğrultusunda, süreci kararlılıkla yürütüyoruz. Karşılıklı güven zemininde inşa ettiğimiz iş birliklerinin, bölgemizde kalıcı barışın, istikrarın ve ortak refahın tesisine vesile olacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Enerji Bakanı Bayraktar, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı ile Görüştü - Son Dakika

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