Bakan Bayraktar Savunma Fuarı\'nı Ziyaret Etti

08.05.2026 14:54
Emir BENLİOĞLU/ İSTANBUL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti. Stantları gezerken konuşan Bayraktar; "Nasıl enerjide bir bağımsızlık hedefi varsa, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme, savunma sanayimiz hakikaten çok büyük oranda bunu başarmış. Bunu görmek bizim için bir iftihar vesilesi. Dolayısıyla bu ülkemizin geldiği nokta açısından fevkalade önemli" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı dördüncü gününde ziyaret etti. Fuar ziyaretine ARCA standında başlayan Bayraktar, savunma sanayisinin önde gelen firmalarının stantlarına yoğun ilgi gösterdi. Bakanı Alparslan Bayraktar, ziyaret kapsamında BAYKAR standını da ziyaret etti. Bakan Bayraktar burada Haluk Bayraktar ile görüştü. Heyet daha sonra ASELSAN'ın standını ziyaret etti. Ziyarette Ahmet Akyol eşliğinde stant gezildi. Ahmet Akyol, ASELSAN'ın savunma sanayisine yönelik geliştirdiği teknolojiler ve ürünler hakkında bilgi verdi. Bayraktar ayrıca, Pavo Group standını ziyaret etti.

'BURASI ÜLKEMİZ AÇISINDAN FEVKALEDE'

Fuarda gezerken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Azerbaycan'la örnek bir enerji iş birliğimiz var ve bu dediğim gibi sadece Türkiye-Azerbaycan arasında değil, tüm bölgeye ve bütün aslında küresel petrol ve doğalgaz piyasalarına katkı sağlayan hem enerji arzı yönüyle hem de fiyatlar açısından çok önemli iş birliğimiz var. İnşallah buna devam edeceğiz. Biz nasıl enerjide bir bağımsızlık hedefi varsa, Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme, savunma sanayimiz hakikaten çok büyük oranda bunu başarmış. Bunu görmek bizim için bir iftihar vesilesi. Dolayısıyla bu ülkemizin geldiği nokta açısından fevkalade önemli. Bugün de buradaki çalışmaları biraz yerinde görelim istedik. Çünkü aynı hedef için çalışıyoruz. Türkiye özellikle savunma sanayinde, enerji sektöründeki dışa bağımlılığını bitirdiği anda çok daha büyük ve güçlü bir ülke haline gelecek. Burada her geçen gün teknolojinin geliştiğini, ürünlerin farklılaştığını ve bunların milli imkanlarla yapıldığını görmek hepimiz için bir iftihar vesilesi" dedi.

Kaynak: DHA

Havacılık, Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

