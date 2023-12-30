Bakan Bayraktar: Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır olduğunu açıkladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji güvenliği için önemli bir adım olan tesisin, doğal gaz ihtiyacının karşılanmasında büyük bir rol oynayacağını belirtti.
Bakan Bayraktar, Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde yüzde 100 doluluk oranıyla kışa hazır girildiğini belirtti
Kaynak: AA