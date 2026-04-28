Bakan Bolat: Bursa, 20 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunuyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Bolat: Bursa, 20 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunuyor

28.04.2026 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BTSO toplantısında Bursa'nın ihracat gücüne dikkat çekti ve 210 milyon dolarlık lojistik merkez yatırımının temelinin yakında atılacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BTSO'nun olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'nın 20 milyar doları aşan ihracatı ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. TEKNOSAB yakınında 210 milyon dolar bütçeli bir lojistik merkezin temelinin yakında atılacağını müjdeledi.

Bakan Bolat, Bursa'nın geçen yıl ihracatını yüzde 10 artırarak 20 milyar dolara ulaştırdığını, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 artışla 4,8 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Bursa Serbest Bölgesi'nin geçen yıl 1,66 milyar dolar ihracat yaptığını, bu yılın ilk üç ayında ise 490 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ekledi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa'nın üretim ve ihracat gücüyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden olduğunu vurgulayarak iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, şehrin dış ticaret hacminin 36 milyar dolara ulaştığını belirterek Ticaret Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışacaklarını söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığını, 48 UR-GE ve HİSER projesiyle 1500'den fazla firmaya destek sağladıklarını açıkladı. Ayrıca, 5 Mayıs'ta 160 kişilik ticaret heyetiyle Etiyopya'ya gideceklerini duyurdu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bolat: Bursa, 20 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 23:21:49. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bolat: Bursa, 20 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.