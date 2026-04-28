Bakan Bolat: Bursa, 20 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sunuyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, BTSO'nun olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Bursa'nın 20 milyar doları aşan ihracatı ve güçlü sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti. TEKNOSAB yakınında 210 milyon dolar bütçeli bir lojistik merkezin temelinin yakında atılacağını müjdeledi.

Bakan Bolat, Bursa'nın geçen yıl ihracatını yüzde 10 artırarak 20 milyar dolara ulaştırdığını, bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 artışla 4,8 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Bursa Serbest Bölgesi'nin geçen yıl 1,66 milyar dolar ihracat yaptığını, bu yılın ilk üç ayında ise 490 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini ekledi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa'nın üretim ve ihracat gücüyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden olduğunu vurgulayarak iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, şehrin dış ticaret hacminin 36 milyar dolara ulaştığını belirterek Ticaret Bakanlığı ile koordinasyon içinde çalışacaklarını söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın 200'den fazla ülkeye ihracat yaptığını, 48 UR-GE ve HİSER projesiyle 1500'den fazla firmaya destek sağladıklarını açıkladı. Ayrıca, 5 Mayıs'ta 160 kişilik ticaret heyetiyle Etiyopya'ya gideceklerini duyurdu.