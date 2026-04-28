Bakan Bolat: İhracat reeskont kredi limitleri artırılacak

28.04.2026 22:09
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merkez Bankası ihracat reeskont kredi limitlerinin yakında artırılacağını duyurdu. Bolat, Bursa İş Dünyası Buluşması'nda Türkiye ekonomisinin büyümesine ve ihracattaki gelişmelere dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen Bursa İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Bolat, Merkez Bankasının ihracat reeskont kredi limitlerinin şu anda 4,5 milyar lira olduğunu, 3 yıl önce 300 milyon lira olduğunu belirterek, bu limitlerin yakında artırılacağını söyledi. Ayrıca döviz dönüşüm desteğinin uzatılması ve sektörel bazda ince ayarlar yapılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Bolat, Türkiye'nin 300 milyar dolarlık ulaştırma ve altyapı yatırımları, 200 milyar dolarlık enerji yatırımlarıyla dünyanın 16. büyük ekonomisi haline geldiğini vurguladı. Enflasyonun yüzde 76,5'ten yüzde 30 bandına düşürüldüğünü belirten Bolat, Türkiye'nin istikrar adası ve güvenli liman konumunu koruduğunu söyledi. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise Türkiye'nin küresel sistemin merkezine yerleştiğini ve oyun kurucu güç olduğunu ifade etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
