Bakan Bolat: "Türkiye Ekonomisi, Üretim Kapasitesi ve İhracat Gücüyle Tüm Olumsuz Küresel Konjonktürde Pozitif Ayrışmayı Başardı"

(BURSA) – Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 54. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Bolat, "Özellikle İsrail/ABD ve İran arasındaki savaş, 2026 yılına ilişkin küresel mal ve hizmet ticareti beklentilerini aşağı yönlü baskılamaya devam etmektedir. Hamdolsun ülkemiz, sahip olduğu güçlü liderlik ve iş dünyasının azmi ve çalışkanlığıyla böylesine zorlu şartlarda dirayetini ortaya koymuştur. 2025 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları ile birlikte Türkiye ekonomisinin, üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle tüm olumsuz küresel konjonktürde pozitif ayrışmayı başardığını büyük bir mutlulukla görüyoruz" dedi.

54. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı'nın açılışına, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Bursa Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yurtdışı ve yurtiçinden üreticiler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Dünyada rekabet artık sadece üretmekle değil; katma değer oluşturmakla, markalaşmakla ve küresel pazarlarda söz sahibi olmakla mümkündür. Yeni dönemde, tasarım ve inovasyon üretimin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnegöl mobilyası bu anlamda dünyanın dikkatini çeken bir başarı hikayesine dönüşmüştür. Bizler de yerel yönetimler olarak; ülkemizin bu büyük kalkınma yürüyüşünün yereldeki en önemli paydaşlarıyız. Bu vizyon, yerli üretimi destekleyen, girişimciyi büyüten, sanayicinin önünü açan anlayışın sonucudur. İnegöl ürettikçe Bursa güçlenecek, Bursa güçlendikçe ülkemiz kazanacaktır. İnegöl Mobilya Fuarı'nın, üreticilerimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta MODEF yönetimi olmak üzere fuarın gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

"Bursa'dan gerçekleştirilen ihracat 300 milyon dolar seviyesine ulaştı"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da uzun yıllardır ihracatçı kimliğini koruyan mobilya sektörünün, Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu istikrarlı şekilde güçlendirdiğini söyledi. Mobilya ihracatının 2025 yılı itibarıyla 4,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını, 200'ün üzerinde ülke ve bölgeye erişim sağlayarak küresel ölçekte güçlü bir ağ oluşturduğunu belirten Bakan Bolat, "Bursa özelinde ise mobilya ihracatı, 2025 yılında 1,3 milyar dolara ulaşmıştır. Bursa, Türkiye mobilya ihracatında en yüksek payı alarak birinci sırada yer almıştır. Geçtiğimiz yıl toplam sektör ihracatımızın yüzde 28'inin Bursa'dan yapılmış olması, ilimizin bu alandaki lider konumunu açıkça ortaya koymaktadır. 2026 yılının ilk üç ayında ise Bursa'dan gerçekleştirilen ihracat 300 milyon dolar seviyesine ulaşarak bu güçlü performansın devam ettiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz azmi ve çalışkanlığıyla dirayetini ortaya koydu"

Bakan Bolat, sektörün tasarım, üretim ve markalaşma alanlarında küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ilerlediğini, Türk mobilyasının dünyanın dört bir yanında daha fazla tercih edilir hale geldiğini dile getirdi. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın, Türkiye'nin mobilya sektöründeki üretim gücünü ve tasarım kabiliyetini küresel pazarlara göstermek için en önemli platformlardan biri olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Özellikle İsrail/ABD ve İran arasındaki savaş, 2026 yılına ilişkin küresel mal ve hizmet ticareti beklentilerini aşağı yönlü baskılamaya devam etmektedir. Hamdolsun ülkemiz, sahip olduğu güçlü liderlik ve iş dünyasının azmi ve çalışkanlığıyla böylesine zorlu şartlarda dirayetini ortaya koymuştur. 2025 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları ile birlikte Türkiye ekonomisinin, üretim kapasitesi ve ihracat gücüyle tüm olumsuz küresel konjonktürde pozitif ayrışmayı başardığını büyük bir mutlulukla görüyoruz. Türkiye'nin mobilya sektöründeki gücünü daha da ileriye taşımayı, yenilikçi tasarım ve ürünleri uluslararası vitrine çıkarmayı hedefleyen bu önemli organizasyonun; sektörümüzün üretim kapasitesini, tasarım kabiliyetini ve ihracat vizyonunu bir kez daha güçlü şekilde ortaya koyacağına yürekten inanıyorum."

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezerek sektör temsilcileriyle sohbet etti.