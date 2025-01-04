Bakan Bolat, Yayladağı Gümrük Kapısı\'nın Modernizasyonunu Açıkladı

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Bakan Bolat: 40 bin Suriyeli ülkesine döndü (2)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'da Cilvegözü ve Zeytindalı gümrük kapılarında yaptığı incelemelerin ardından Yayladağı ilçesindeki Yayladağı Gümrük Kapısı'na geçti. Bakan Bolat, burada yaptığı açıklamada, Yayladağı Gümrük Kapısı'nın harap bir halde olduğunu ancak yapılan çalışmalarla geçişlerin yapıldığı bir gümrük müdürlüğü haline geldiğini söyledi.

'YAYLADAĞI DA SURİYE'YE AÇILAN ÜÇÜNCÜ TİCARET KAPIMIZ OLACAKTIR'

Yayladağı'ndan da yoğun dönüşlerin olduğunu belirten Bakan Bolat, "Yayladağı Gümrük Kapısı'nın onarılması ve genişletilmesiyle çalışmalar projelendirilmişti. 8 Aralık'tan sonra çok hızla onarım ve bakım çalışmasıyla çalışır hale getirildi. Öncelikle olarak yolcu girişine açıldı. Artık buradan yoğun bir şekilde geri dönüşler var. Amacımız, gümrük tesislerini daha iyi hale getirip, ticari geçişlere açmaktır. Hem yolcu ve de ticari mal geçişleri önümüzde süreçte hızlı bir şekilde başlayacaktır. Bunun için Yayladağı Gümrük Kapısı'nın modernize edilmesi ve genişletilmesi gerekmektedir. Altyapı ve inşaat çalışmalarını bitirdikten sonra hızlı bir şekilde Yayladağı da Suriye'ye açılan üçüncü ticareti kapımız açık olacaktır. Önümüzdeki günlerde Yayladağı Sınır Kapısı'nda çok haraketlilik olacaktır. Türkiye ile Suriye arasına Bayırbucak Türkmenleri, Türkmendağı daha aşağıda Lazkiye'ye, Tartus'a ulaşan çok önemli ulaşım ağı haline gelecektir. Hep birlikte çalışacağız. Suriye'nin yeniden imarı, yatırımlarla ve karşılıklı ticaretin çok daha yüksek rakamlara ulaşması ve Suriye ekonomisinin güçlenmesi, gelişmesiyle beraber Türkiye ile Suriye ekonomik alanda çok daha iyi iş birliği yapacaktır. Bunun için hükümetimiz olarak, Ticaret Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. ve icraatlar kendini göstermeye başladı. Burası, harap bir haldeydi şimdi geçişlerin yapıldığı bir gümrük kapısı haline geldi" diye konuştu. Bakan Bolat, ziyaretin ardından Hatay'a geçip, bir dizi toplantıya katıldı.

Haber-Kamera: Alican GÜMÜŞ-Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI (Hatay),