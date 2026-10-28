Bakan Çiftçi, Antalya Muratpaşa Kaymakamı Kara için taziye mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Antalya'nın Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Antalya Muratpaşa Kaymakamımız İhsan Kara'nın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve mülki idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."