Bakan Çiftçi'den Trafik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den Trafik Güvenliği Uyarısı

31.05.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, emniyet kemeri ve mola önerileriyle trafikte güvenlik vurgusu yaptı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın" dedi.

Bakan Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle sanal medya hesabından video mesaj yayımladı. Bakan Çiftçi, "Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın. Emniyet kemerinizi hem ön hem arka koltukta eksiksiz takın. Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın, her 2 saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın. Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım. Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum. Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

İçişleri Bakanı, Politika, Trafik, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den Trafik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

14:20
Nijerya’nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri Galatasaray taraftarı şoke oldu
Nijerya'nın hocasından ortalığı karıştıran Osimhen sözleri! Galatasaray taraftarı şoke oldu
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 14:28:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den Trafik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.