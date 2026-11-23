İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar toplam 111 bin 904 ton insani yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye uzanan her elin, insanlığın vicdanını ayakta tutma gayreti olduğunu belirtti.

7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de kadınları, çocukları ve masum sivilleri hedef alan menfur saldırılar devam ederken, mazlum halkın en temel yaşam ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakılarak ağır bir insanlık dramına mahkum edildiğini vurgulayan Çiftçi, "'Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim' şiarıyla yoğrulmuş bir medeniyetin mensupları olarak, mazlumun yanında durmak ve darda kalana el uzatmak, bizim inancımızın ve tarihimizin en asli vazifesidir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sessiz dünyanın vicdanı olmaya devam eden Türkiye'nin, AFAD, Türk Kızılay ve fedakar sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle kardeşlerinin yaralarını sarmayı kesintisiz sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlik hukukuyla, Gazze içinde her gün 30 bin mazluma sıcak yemek sunulurken, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar 14 uçak, 21 gemi ve yerelden temin yoluyla, gıdadan una, sahra hastanelerinden ambulans ve tıbbi malzemeye, çadırdan bebek ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek oyuncaklara kadar toplam 111 bin 904 ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılmıştır.

Gazze'ye uzanan her yardım eli, insanlığın onurunu ve vicdanını ayakta tutma gayretidir. Bu iyilik seferberliğine dualarıyla ve imkanlarıyla omuz veren aziz milletimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve sahada fedakarca görev yapan tüm personelimize gönülden teşekkür ediyorum. Filistin özgürlüğüne ve huzura kavuşana dek mazlum kardeşlerimizin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz."

Bakan Çiftçi, paylaşımında Gazze'ye gönderilen yardımlara ilişkin detayların yer aldığı bir görsele de yer verdi.

Buna göre, 7 Ekim 2023'ten itibaren AFAD koordinasyonunda Gazze'ye 32 bin 347 ton gıda, 67 bin 845 ton un, 182 bin 178 battaniye, 1451 jeneratör, 289 bin 279 hijyen seti, 690 ton hijyen malzemesi, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, 247,5 ton tıbbi malzeme, 351 barınma konteyneri, 3 bin 196 ton içme suyu, 21 bin 16 uyku tulumu, 26 bin 368 çadır, 1 milyon 838 bin 789 giyecek, 157 bin 605 barınma malzemesi, 3 mobil mutfak, 1083 oyuncak seti gönderildi.