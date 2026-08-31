Bakan Çiftçi: Devletle milleti kucaklaştıran destan yazdık - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: Devletle milleti kucaklaştıran destan yazdık

Bakan Çiftçi: Devletle milleti kucaklaştıran destan yazdık
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde devlet-millet kaynaşmasının sağlandığını, teknolojiyle hizmetin hızlandığını, terör ve vesayetin bittiğini, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yeni bir hikayenin başladığını söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Çeyrek asır önce Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin duasıyla başladığımız bu kutlu yürüyüşte, devletle milleti yeniden kucaklaştıran bir destan yazdık" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çeyrek asır önce Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve milletimizin duasıyla başladığımız bu kutlu yürüyüşte, devletle milleti yeniden kucaklaştıran bir destan yazdık. Eski Türkiye'nin bitmeyen kuyruklarını, bürokratik engellerini ve vesayet barikatlarını geride bıraktık. 'Yeter, söz de karar da milletindir' şiarıyla, hizmetleri teknolojiyle hızlandırıp vatandaşımızın cebine taşıdık. Dağınık sistemleri bitirip şefkatli devleti vatandaşımızın ayağına götürdük. Türkiye'nin her köşesini elektronik güvenlik ağıyla donatıp, şehirlerimizde huzuru ve güveni teknolojinin gücüyle tahkim ettik" ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜN GÖLGELEDİĞİ DAĞLARIMIZI ÇOCUKLARIMIZIN NEŞESİYLE BULUŞTURDUK'

Çiftçi, ayrıca, "Terörün gölgelediği dağlarımızı gençlerimizin, çocuklarımızın neşesiyle buluşturduk. Vesayet zincirlerini kırdık; okul kapılarında gözyaşı döken evlatlarımız bugün devletin çeşitli kademelerinde vali, polis, kaymakam olarak milletimize hizmet ediyor. Bugün artık veriyle güçlenen, teknolojiyle hızlanan ve insanla anlam kazanan bir İçişleri Bakanlığımız var. Biz, milletimize hizmet yolunda elde ettiğimiz bu başarıları asla yeterli görmüyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ve büyük Türkiye hedefi için ilk günkü heyecanımızla. Bizim hikayemiz yeni başlıyor'" dedi.

Kaynak: DHA

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