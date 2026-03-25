Bakan Çiftçi Gürbulak Sınır Kapısı'nda İnceleme Yaptı

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu. Sınır kapısında tedbirleri gözden geçirdiğini belirten Bakan Çiftçi, tüm planlamalar ve tedbirlerin alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, il ziyaretleri kapsamında bugün öğleden sonra geldiği Ağrı'da Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Çiftçi, Vali Önder Bozkurt'la görüşerek ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Ağrı Teşkilatını ziyaret ettikten sonra karayoluyla İran sınırındaki Doğubayazıt ilçesine giden Çiftçi, burada Göç İdaresine bağlı olan geri gönderme merkezini ziyaret etti. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na giderek burada Vali Önder Bozkurt ve Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'den planlama ve tedbirler hakkında bilgi alan Bakan Çiftçi, sınır kapısında incelemede bulundu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin de katıldığı inceleme sonrası açıklamada bulunan Bakan Çiftçi, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu. İl ziyaretleri kapsamında Ağrı'ya geldiğini ifade eden Bakan çiftçi, yeni göreve başlayan Ağrı Valisi Önder Bozkurt'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığını, AK Parti'de teşkilat mensuplarıyla buluştuğunu kaydetti.

Göç İdaresine bağlı olan Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ettiğini açıklayan Çiftçi, yabancıların kaldığı şartları yerinde incelediğini bildirdi. Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemede bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "28 Şubat tarihinden itibaren İran ile ABD ve İsrail arasında süre gelen bir savaş var. Savaşın daha ne kadar süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da her hangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla biz savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık. Tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki burada tüm planlamalar tedbirler alınmış durumda. Her hangi bir sıkıntı yok. Temennimiz, inşallah bu savaş kısa süre içinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur" diye konuştu.

Bakan Çiftçi, açıklaması sonrası sınır kapısından ayrıldı.

Haber-Kamera: Ümit OKTAN/AĞRI,