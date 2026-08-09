Bakan Çiftçi: Çocuk Koruma Kanunu suç zincirinin ilk halkasını kıracak

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ının liderliğinde, tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız" dedi.

Bakan Mustafa Çiftçi, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeler içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, "Tek bir çocuğumuzu bile kötülüğün pençesine terk etmeyeceğiz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımız için kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bir çocuğu korumak, bir nesli korumaktır. Bir nesli korumak ise Türkiye'nin yarınlarına sahip çıkmaktır. Annelerin endişesi, babaların adalet arayışı ve milletimizin gür sesi; devletimizin vizyonunda devasa bir ortak vicdana dönüştü" dedi.

'BU YASA, SUÇA GİDEN YOLU KESİYOR'

Bakan Çiftçi, "Çocuk Koruma Kanunu; sessizlerin kazanımıdır, devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor. Tehdit değişir, koruduğumuz emanet değişmez. Gözümüzden daha kıymetli çocuklarımız. Valilerimiz, kaymakamlarımız ve tüm kolluk birimlerimizle sahadayız. Hedefimiz, suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ının liderliğinde, tek bir evladımızı dahi karanlığa bırakmayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kanunun milletimize ve evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.